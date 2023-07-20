連10黑！6月外銷訂單年減24.9％

經濟部20日公布6月外銷訂單441.8億美元，月減3.3％，年減24.9％、出現連10黑。經濟部表示，主因受全球通膨及升息影響，終端市場需求疲軟，以及國際原物料價格下跌，加以去年同月中國大陸封控解除，遞延訂單效應，比較基數較高所致。

按貨品別觀察，由於終端消費性電子產品需求疲軟，加上部分供應鏈持續庫存調整，致資訊通信產品、電子產品及光學器材分別年減27.4％、22.0％及13.7％。傳統貨品方面，因全球經濟成長趨緩，終端市場需求不振，業者對機 械設備投資意願低落，加上海外同業競爭及國際原物料價格低於上年 同月，致化學品、塑橡膠製品、基本金屬及機械分別年減34.2％、32.4％、 26.5％及21.5％。

6月外銷訂單海外生產比49.6％，較上年同月下降0.2個百分點，主因去年同月中國大陸封控措施解除，當地產能恢復加上訂單遞延效應墊高基數所致。

展望未來，雖高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用持續擴展，加上下半年進入消費性電子新品備貨旺季，有助於支撐外銷接單動能，惟通膨升息遞延效應，俄烏戰爭及美中科技戰等不確定因素仍在，加以供應鏈庫存去化速度不一，恐影響外銷接單表現，後續需持續密切關注，並審慎因應。

經濟部20日公布6月外銷訂單。圖／經濟部提供

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