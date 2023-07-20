南部登革熱疫情擴大 薛瑞元曝關鍵問題

南部登革熱疫情擴大 衛福部長下周前往視察

今年度本土登革熱疫情已突破400例、創下近十10年同期新高，衛福部疾管署目前已成立登革熱應變工作組、機動防疫隊，並調高行政院聯繫會報頻率至每兩周開一次會，衛福部長薛瑞元今（20日）日說，下周將實際到台南市及雲林縣視察防治措施與執行狀況。

薛瑞元今天上午在立法院受訪時表示，他下周會到台南、雲林一趟，實際看當地的登革熱防治措施、執行狀況等，基本上當地登革熱防疫SOP大概都已經有了，主要是對當地人員做一些加強教育訓練，其中以雲林在過去比較沒有經驗，會在防治面上訓練。

薛瑞元強調，現在大概就是落實的問題，因為比較困擾的是，南部可能每天有些降雨，孳生源清除後下雨的話，又有新的孳生源出現，在民眾端容易陷於疲乏，且室內噴灑殺蚊劑的措施，也會造成民眾不方便，這些都比較容易會造成沒法落實的原因，過去經驗是這樣。

薛瑞元重申，這次會先看落實情形，以及公權力執行、整體疫情發展如何等，從疫情案例數來看，上周新增約120例、本周增加140例左右，雖有微幅增加但並不是非常快速，然比較擔心的是，區域有往外擴的現象，所以包含何時須成立前進指揮所、應變中心升級等，都需要綜合判斷。

衛福部疾管署指出，今年6月13日本土首例登革熱病例出現時，即與地方政府合作，展開孳生源查核與清除、化學防治及成立社區擴大篩檢站等工作；6月30日即成立登革熱機動防疫隊，截至7月17日已累計出勤594人次，協助地方政府於疫情發生地區進行孳生源查核與清除、社區傳播風險評估、化學防治及緊急防治成效評估，並提供地方政府專業建議。

此外，行政院已啟動應變機制，7月12日起調增「重要蚊媒傳染病防治聯繫會議」開會頻率為2周召開一次，並為因應近期各地高溫有雨、社區病媒蚊密度攀升，各縣市均有流行疫情發生風險，擴大為22縣市共同參與。疾管署也已成立登革熱應變工作組，每周召開會議，以利因應疫情變化及時採取應變作為。