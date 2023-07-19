台美貿易倡議首批協定 美參院通過

繼眾議院後，美國聯邦參議院18日晚間以「一致同意」方式通過「台美21世紀貿易倡議」首批協定執行法案。行政院長陳建仁表示，該協定能讓雙邊企業達到互惠、互利。總統府發言人林聿禪也說，後續將由台美雙方行政部門密切合作，為台美爭取最大利益。

按照程序，美國參眾兩院皆通過「台美21世紀貿易倡議首批協定執行法案」後，下一步將提交總統拜登簽署。行政院經貿辦表示，這展示美國對雙方經貿關係的支持，並賦予台美貿易協定首批協定更正式且明確的法律地位。

陳建仁19日赴立法院進行台美貿易首批協定報告及備詢時也說，這次美國雙雙通過提案，不是要批准或是修改首批協定的內容，而是要承認雙邊可確實執行協定，跟表達對台灣的支持。

對於外界關心首批協定5項議題的實質利益，陳建仁強調，該協定就是為了雙方企業達到互惠、互利而談。根據WTO的估計，只要關務問題能夠便捷化，就能夠節省3到5％成本，比關稅還更重要，惟目前沒有評估此法案對我國GDP影響。

外交部次長李淳則說，簽協定是替產業創造平台，相信雙邊貿易跟投資會持續成長。就貿易便捷化部分，財政部長莊翠雲透露，報關業者一年可省約1億元台幣成本，快遞業者每年報關費用也可減少約4,500萬元，成本下降以後對消費者支付費用也會下降。

至於第二階段談判，陳建仁說，預備會議已經展開，也已經進行幾次視訊會議做談判準備工作，剩下七個議題算是進入深水區，會蒐集利害關係人意見，也會先就環保、農業、勞工三個議題進行討論。

陳建仁強調，台美協定不涉及關稅，也不會就個別農產品討論，但會涉及市場開放。經濟部長王美花也說，希望透過談判讓台灣農業達到升級。

另外，林聿禪指出，台美貿易倡議法案由聯邦眾議院歲計委員會主席史密斯（Jason Smith, R-MO）及參議院財政委員會主席懷登（Ron Wyden, D-OR）等跨黨派議員於6月9日共同提出，法案內容期盼透過啟動國會同意程序，以確保未來台美間的貿易協定及雙邊貿易關係，均獲得應有的支持與持久性。

林聿禪表示，此法案進程相當順利快速，充分展現美國國會跨黨派議員對該法案的重視，以及強化台美經貿關係的支持。此案後續將由行政院經貿談判辦公室與美國行政部門及國會密切合作，共同強化台美經貿夥伴關係，並為台美雙方爭取最大利益。

台美21世紀貿易倡議首批協議於今年6月1日簽約，是1979年以來，台美間最具規模也最全面性的貿易談判，涉及12議題，有利台灣爭取參加CPTPP。

對參議院一致同意通過，我駐美代表蕭美琴在推特表示，「這是好消息，體現美國國會兩黨，對建立台美互惠互利穩健關係大力支持。」

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