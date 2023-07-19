機車駕訓補助擴大至4萬人 最多領3,800元

公路總局今年度將機車駕訓補助補助人數，從往年的2萬名擴大至4萬名，包含一般民眾參加駕訓除政府補助1,300元，以及和潤企業額外補助、限額500名的1,300元「駕訓疊加補助」；另外，取得駕照後之機車道路安駕訓練，參加者得額外補助1,200元訓練費，名額共計2,000名。

公路總局說明，1,300元補助參加駕訓班，包含6小時學科及10小時術科，參加完訓練後考照就可獲得補助，如為前500者，還可以額外和潤企業補助的1,300元；如順利考照後，參加3小時道安駕訓練課程，可額外補助1,200元訓練費，名額共計2,000名。

公路總局另提到，還有補助中低入戶駕訓費用的「中低收入戶全額補助」，並針對高中職、大專院校或曾經參加駕訓者的「機車駕訓道安影片徵選」，最高獎金高達10萬元。

公路總局並指出，參加駕訓取得駕照者，亦可報名參加，於特定期間均無違規紀錄即參加抽獎的「零違規抽獎活動」。期透過各項豐富的活動內容，鼓勵民眾踴躍參加機車駕訓。

公路總局表示，自2019年起推動機車駕訓補助計畫，成效良好，統計至2022年底，經駕訓取得駕照者，違規風險降低56％、肇事風險降低35％。

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