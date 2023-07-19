報關業年省1億 台美貿易第2階段談判展開

外界關注甫簽署的台美21世紀貿易倡議首批協定實質效益，以及第二階段談判進度。行政院長陳建仁19日表示，第二階段談判預備會議已經展開，也已經進行幾次視訊會議做談判準備工作。財政部長莊翠雲則透露，在首階段談妥的貿易便捷化部份，報關業者每年可以省1億元成本。

陳建仁19日赴立法院進行駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於台灣與美國間貿易協定專案報告及備詢。立委何志偉指出，台美貿易協定中針對貿易便捷化措施有助於價低廠商交易成本，依據中華經濟研究院的研究，推估每減少1％的交易成本，約相當於關稅降低0.08％，且貿易便捷化有助於我總體經濟成長，那根據行政院估計，一年可以節省多少成本？對於降低物價有沒有正面幫助？

財政部長莊翠雲透露，對報關業者來說，一年可以省約1億台幣成本。舉快遞業者為例，每年報關費用可以減少約4,500多萬，一天一個貨櫃至少要1,200元，放的時間愈長成本會加倍提高。至於降低物價的影響還需要估算，惟她強調成本下降以後對消費者支付費用會下降。

莊翠雲也提到，對貿易商來說還會擴大預審機制，貨物進口前可以先預審，並把可以申請對象擴大，原來只有進口商，擴大到出口商、製造商也可以申請，等貨物到崗，就可以加速通關。

對於外界關注台美貿易協定第二階段談判何時展開？陳建仁說，第二階段談判預備會議已經展開，也已經進行幾次視訊會議做談判準備工作，目前先就環保、農業、勞工三個議題進行討論，希望一年內可以簽署。

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