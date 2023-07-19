碳權交易 林伯豐建議初期參考國外這樣做

碳權交易制度 林伯豐：初期先以免費核配額度

台灣碳權交易所即將在8月成立，面對2050淨零的挑戰，三三會理事長林伯豐19日指出，設置碳交易市場有其必要性，但碳權交易制度，建議可以參考歐盟、韓國等國際作法，台灣初期先以免費核配額度引導企業參與，再逐步調整額度。

三三會19日召開例會，林伯豐致詞時針對台灣碳權交易所、2050淨零碳排目標表示，台灣應該徵收多少碳費，應實質考慮台灣的現況與減碳目標才合理，碳費費率宜導入類似碳交易市場的免費配額設計。

林伯豐強調，減碳是全民責任，不宜將責任集中在製造業或排碳大戶身上，各部門皆應提出相應的減碳規劃，未來碳交易市場及開徵碳費也應以共同責任為基礎，並考慮所課徵之稅費與國際接軌。

林伯豐：開放移工是必然的

為因應國內缺工，政府鬆口考慮開放服務業引進移工，三三會理事長林伯豐19日贊同表示，開放移工是必然的、也是需要的，但建議移工的引進不須經由仲介，由企業自行聘雇更適合的移工。

三三會19日召開例會，會前，林伯豐接受媒體訪問時指出，移工的留任期應再放寬至14年以上，並建議移工應由企業自行培訓，以符合企業業務的需求。

林伯豐表示，台灣的生產成本，能夠合理維持降低的話，也能對優秀的勞工加薪，才能夠維持台灣科技優勢，所以，政府應該要讓企業安心、能夠控制成本，給有貢獻的員工、努力的員工再加薪。

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