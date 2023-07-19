出口連十黑 龔明鑫曝景氣明顯回溫時間點

6月出口連十黑，總額創14年來最大衰退。立委謝衣鳳19日在立法院質疑，原預估9月有機會轉正，如今看起來不太有機會。對於出口是我國經濟成長的重要來源，到底什麼時候才能看到景氣復甦？國發會主委龔明鑫說，出口第三季會看到加溫現象，景氣會慢慢好轉，但最明顯還是要到第四季。經濟部長也說，第三季會比第二季出口好，第四季若加上AI的加值會更好。

根據財政部日前公布的最新統計，6月出口323.2億美元，較上月減10.6％，較上年同月減23.4％，創下14年來最大衰退。

行政院長陳建仁對此表示，14年低點是相對於去年的基期，且那是以降幅來看。實際上應該用出口數值來看，才是公平。

王美花坦言，確實第二季結束出口狀況比較低，但7月開始，第三季會比第二季好，第四季若加上AI的加值會更好。惟她也坦言，全球經濟確實還沒回溫。

談到因應方式，王美花說，首先持續關注外銷的出口曲線，也會密切與產業溝通，惟她提到，產業近期也有說去庫存化的狀況有在往下掉。第二，AI供應鏈在下半年是重點，會增加相關產業的出口；再來第三、四季也將會有新的產品上市，在下半年出口部分會慢慢往上。

龔明鑫也補充，雖然6月出口不好，但從最新的PMI來看已經回到48，超過50就會擴張，其中新訂單的已經超過50，可見存貨已經去化到一定的程度，會開始接到新的訂單，慢慢採購設備會進來，所以到第三季就會慢慢看到景氣好轉。

龔明鑫說，現在只是開始看見曙光，要在產業間擴散還需要一定的時間，第三季就會看到出口加溫的現象，又以第四季最明顯。謝衣鳳再追問是否會到第四季都無望？龔明鑫強調「不會」。

談到無薪假，龔明鑫說，數字上來看，上半年無薪假的狀況都是超過1萬人，確實比較集中在製造業，其中原因主要還是受到出口狀況相對不佳影響。

立委林德福也關心，我國經濟成長仰賴出口，怎麼刺激出口？王美花說，第三、四季會慢慢變好，下半年也會有很多外銷拓銷活動，目前都已安排好會陸續展開。

對於台美21世紀貿易倡議對GDP影響？陳建仁則表示還要評估。

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