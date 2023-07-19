陳揆：美參議院通過台美貿易首批協定

台美雙方甫於6月簽署台美21世紀貿易倡議首批協定。行政院長陳建仁19日指出，繼美國眾議院後，美國聯邦參議院也已通過該法案。對於外界質疑該協定沒有包含關稅，陳揆也指出，達到貿易便捷化實際上能節省3～5％的成本，比關稅更重要。

陳建仁19日赴立法院進行駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於臺灣與美國間貿易協定專案報告及備詢。

會前媒體問及，在野黨立委批評，首批協定沒有看到關稅優惠，看不到對企業的實質助益？

陳揆說，這是不太了解貿易協定，實際上根據WTO的估計，只要貿易問題能夠便捷化的時候，實際上就能夠節省3～5％的成本，比關稅還更重要，所以在該協定中加強貿易便捷化，就是希望能夠使台美貿易上都能夠互惠。

陳揆說，在此跟大家報告一個好消息，美國參議院已經通過了該協定，我們也很希望在這一次的臨時會當中能夠盡快通過。

對於前總統川普指台灣搶了美國晶片工作，陳揆則說，台美兩國在經貿方面，不管是美國的行政部門也好，或者美國國會兩院的朝野政黨，對於促進雙方的貿易實際上都有共識，希望能夠互助互利，而且能夠共同發展，我們會積極來推動雙方經貿發展，台美21世紀貿易倡議的協定就是一個最好的例子。我們雙方都應該以慎重的方式來促進兩國之間貿易的發展。

延伸閱讀

美台貿易倡議簽署 陸商務部、國台辦反彈

歷史里程碑！台美貿易倡議首批協定簽署

台美貿易倡議何時簽？王美花：OTN負責