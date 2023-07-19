兩大外資看衰 台灣GDP砍至0.5％

連保一都有危機！中國大陸疫後經濟復甦不如預期，加上歐美受高利率的緊縮性貨幣政策衝擊，全球主要經濟體需求低迷，延後台灣出口復甦時間，星展集團、標準普爾兩大重量級外資昨（18）日不約而同將台灣今年GDP（經濟成長率）砍到0.5％，是國內外預測機構最悲觀的，與主計總處、中央銀行預估值更出現超過1個百分點的落差。

全球景氣降溫，制約台灣出口動能，央行6月理監事會率先調降今年GDP至1.72％，開出官方下修第一槍，主計總處5月時預估台灣今年GDP仍有2.04％，也面臨下修壓力。民間方面，中經院、台經院4月都還樂觀能「保2」，元大寶華原本6月要公布最新預測，考量「當前經濟與金融活動複雜程度極高」臨時喊卡。

星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，電子零組件庫存出貨比已從2月份的高點回落，但仍接近2001年和2008年的高點，推估台灣出口周期可能已觸底，但製造業的去庫存過程仍在持續進行中，經濟轉至明確復甦仍需一定時間，甚至延續幾個季度，直至2023年底。

星展此次雖將台灣今年GDP由先前預測的1.5％降至0.5％，但看好AI（人工智慧）技術的應用有望提振2024年的出口表現，將2024年台灣GDP預估值由2.8％上修至3.5％。至於通膨下半年雖有緩解，但仍難收復2％警戒線，估今年台灣全年CPI年增率為2.3％。

標準普爾全球評級在台子公司中華信評則在昨日發布的《2023年年中台灣信用展望報告》，將台灣今年GDP從原先預估的1.5％，下修1個百分點至0.5％，並看好未來幾季台灣的經濟成長可望反彈回升，與其他亞洲經濟體的成長趨勢一致，預估明年GDP為2.5％。

中華信評指出，由於整個供應鏈皆在出清庫存，2023年初的需求急遽下滑，但之後的外部需求可望復甦。與此同時，人工智慧等新應用亦可能帶動對科技產品的需求，台灣經濟應可在前述因素下於今年下半年恢復成長。

中華信評指出，全球成長疲軟仍可能導致今年的出口活動放緩，尤其是2023年美國與歐元區對實體商品的需求可能仍然偏低。總體經濟不確定性可能影響企業未來幾季資本支出。

（中國時報 黃琮淵 、 吳靜君）