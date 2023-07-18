勞保年金跟物價漲 明年這2類人也受惠

7月勞保年金給付入帳時間預計為7月28日，另有「老年年金」，由本人請領，年滿65歲時可以請領領到身故為止，預定在7/31日入帳，上（6）月29日有一筆加發金額，此次會合併顯示，退休金入帳金額就會恢復一筆加總後金額。加發金額是由於勞保年金設有隨物價調整機制，消費者物價指數（CPI）累計成長率達法定調整標準5％，就會調整勞保年金給付。

今（2023）年5月起有望調升老年年金，調幅最高逾7.4％，將創下有史以來新高調幅；勞保局指出，平均每人每月可多領1,100元，實際狀況將依不同年度調幅與投保金額有所不同。

去（2022）年CPI年增率為2.95％，改寫14年來新高紀錄，預估2011年、2012年、2016年、2017年、2018年等5個年度勞保老年年金請領者，初估將有66萬名勞工受惠。據統計，累計至去年止，2019年的CPI累計成長率已達4.73％、2020年的CPI累計成長率也達4.98％，這兩年度的勞保年金請領者年金有機會獲調升。

勞保局解釋，為因應通膨，勞保年金調整方式為「每月領取金額」乘以「該年度CPI累計成長率」，舉例來說，民眾A在2018年請領年金，且每月可領20,000元，依據公式將調高1,062元（20,000×5.31=1,062）。

（旺得富理財網 黃順德）

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