電巴補助達標可提前領 年底估核定1,900輛

電巴補助第8年達標可提前拿完 示範型計畫年底已核定519輛

因應國發會2050淨零碳排目標，交通部推出2030年市區公車全面電動化，針對甲類大客車最高補助300萬、乙類最高180萬，並分12年請領。不過《電動大客車示範計畫補助作業要點》近日修正，將時程改第8年達標後，可一次領取後續4年的補助，到年底預計有1900輛核定完成。

不過今年起的核定，將改由環保署以實際營運行駛里程及載客人次補助，每年最高40萬元、補助4年。

交通部表示，新制電動甲類大客車以每輛營運十二年，總補助新台幣300萬元為上限，並以每車公里新台幣5元，及依該車輛所核定配置路線行駛的實際營運里程核算補助，每年補助上限為新台幣25萬元。

電動乙類大客車，則以每輛營運12年，總補助新台幣180萬元為上限，並以每車公里新台幣3元，依該車輛所核定配置路線行駛的實際營運里程核算補助，每年補助上限為新台幣15萬元。

如車輛實際營運里程提前達60萬公里，業者得於營運8年期滿後，請領所餘維運補助年數各年補助上限總和，該次請領不受前項每年補助上限限制。

至於預期有多少業者能在營運滿8年時提前請領，交通部公路總局副局長張舜清說，維運補助主要是針對2020～2021年的試辦型計畫，同時期一般型計畫也適用，目前看來，應該是今年度之前核定的車子才有這種狀況，且目前尚無業者符合申請資格。

針對核定的現況，張舜清說明，含甲乙類大客車在內，目前示範型計畫核519輛，一般型含改造中已掛牌的1,325輛，到年底有近1,900輛。

張舜清指出，今年開始就不會有8年或12年的分別，並開始交由環保署進行維運補助，將搭配營運里程跟載客狀況，每年最高補助40萬，並分4年補助。