川普指台灣搶走美國半導體 陳揆這樣回應

對於美國前總統川普近日受訪時直指台灣「搶走美國半導體業工作」，還稱台灣人聰明，政府應該早該阻止。行政院長陳建仁18日表示，「對此沒有評論」。

陳揆18日赴立法院就性騷擾防治相關事宜進行專案報告及備詢，媒體問及賴副總統出訪巴拉圭過境美國，讓中國大陸跳腳，美國國務卿布林肯說中國大陸沒有理由藉故進行挑釁行徑，請問院長怎麼看？

陳揆說，蔡總統特別派賴副總統前往友邦國家，慶祝巴拉圭總統的就職典禮，這是展現了台巴兩國邦誼的永固，我們都樂觀其成，而且相關行程的安排實際上都是已經行之有年，會按照這樣的方式來安排。對於民主友邦對於我們的支持，特別表達感謝及歡迎。

對於川普說，台灣奪走美國半導體產業工作，認為美國政府早該阻止他們，請問院長怎麼看？

陳揆說，台美雙方在經貿還有產業上的合作都是相當地密切，我們和美國行政部門，以及國會所有兩黨的聯絡，都相當地不錯，我們也在這一方面不斷地增進兩國之間在經貿還有產業上的合作，而且都互蒙其利，我們會繼續加強。至於上述這個意見，沒有任何的評論。

另針對716遊行，請問政院回應？以及前台北市長、民眾黨2024總統參選人柯文哲點名蔡總統，希望說清楚任內到底社會住宅開工幾戶？完工幾戶？請教院長回應？

陳揆說，蔡總統上任以來，就推動8年建造20萬戶社會住宅的計畫，到今年底已經規劃而且直接興建的部分將達9萬5千多戶，再加上包租代管的社會住宅，一共達到了16萬戶，我們很有信心，在8年內一定能夠達到20萬戶的目標。

陳揆說，而且更重要的，我們也推動了房租補貼，在2020年的時候，我們的房租補貼已經到了12萬戶，現在加強以後，可以到27萬戶，而且也有300億元中央擴大租金補貼的精進計畫，放寬了這些條件，希望讓人民都能夠享受租得起、好的居住政策。

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