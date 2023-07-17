明年公建預算逾2千億 10年新高

國發會委員會議17日完成「113年度重大公共建設」先期作業審查，匡列金額達2,073億元，創近十年新高，有助於提振明年經濟，另為提升今年景氣，也將今年公共建設達成率由過去三年的95％提升目標至96％。

國發會主委龔明鑫表示，本次會議審的是113年度中央政府總預算中，十億元以上重大公共建設，各機關所提的計畫預算高達2,620億元。由於主計總處匡列額度僅1,690億元，不足的部分將向行政院提出請增數383億元，兩者合計2,073億元。審議通過的結果將陳報行政院同意後，送下會期立院審議。

國土處長彭紹博表示，2,073億元只是中央政府的年度預算，事實上整體公建預算還包括特別預算（如前瞻計畫）、國營事業、非營業基金及地方政府配合款，加上這些之後，以今年而言就有6,000多億元。

國發會也檢視公建執行情況，龔明鑫表示，過去三年公共建設經費達成率都超過95％，為提升今年經濟成長動能，將把今年底的達成率提高至96％，這是個有挑戰性的目標。

此外，國發會在考量通膨壓力、人口老化等因素下，也通過「113年度全民健保給付總額」成長上限為4.7％，這個成長率創近四年最高，經行政院核定後，9月將於健保會協商後定案。

國發會通過的113年全民健保給付費用總額範圍，成長率介於2.621％～4.7％，金額為8,581億元～8,755億元。人力處長謝佳宜表示，2.621％這個低推估就是自然增加率，隨著物價上漲推升醫療服務成本指數，加以人口結構老化，因此本次低推估較高，在低推估的基礎上，加上住院整合照護計畫、新藥、新診療項目等政策目標後，就成了高推估（上限），113年高推估達4.7％，為近四年來最高。

對於健保支出持續成長，健保費率是否調升？龔明鑫表示，目前法定安全準備金仍超過一個月，還不需要啟動費率調整機制。衛福部社會保險司長劉玉娟也表示，根據估計，明年不論高推估或低推估，安全準備金都超過一個月，目前沒有調升費率需要。