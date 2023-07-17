商總喊話 開放服務業移工有譜

暌違6年，「商總與行政院長有約」在17日再度復辦！由於服務業爆出人力荒，與會業者在會中齊聲高喊「缺人」；行政院副院長鄭文燦向商總承諾，將召集各產業召開會議，盤點並媒合國內勞工就業，若仍有缺額，會考慮開放服務業引進移工。商總理事長許舒博則指出，「開放服務業引進移工，絕對有可能。」

這是2017年以來，商總再次復辦「與行政院長有約」，也是許舒博與陳建仁兩人上任後，首度以商總理事長與院長身分面對面溝通問題，雖然商總會前擬定八大面向共52項提案，然而2小時的閉門會議中，許舒博轉述指出，企業全都聚焦在「缺人急」的議題上。

許舒博說，他當場問與會企業有誰缺工？全場幾乎所有企業都舉手，他再問有那家企業沒有缺人？「沒半個人舉手」，顯示各行各業從傳產、高科技到服務業全面性陷入「缺人急」的危機，唯有先解缺工問題，才能進一步為疫後振興經濟打拚。

面對全面性缺工議題，陳建仁表示，政府已適度放寬移工政策；鄭文燦則進一步指出，將再次召開各產業會議，盤點各行各業缺工情形，特別是觀光旅館業的人力短缺，也將再次提報到「勞動力政策協商小組」討論。

至於是否適度開放引進如清潔、房務人員等「基礎勞工」，許舒博坦言，鄭文燦表示會先以媒合國內勞工、高齡二度就業為優先，若經過盤點確定「真的沒有辦法」，鄭文燦承諾會考慮開放服務業引進移工，因此「開放服務業引進移工，絕對有可能。」

在觀光旅館的人力缺口上，商總估算，以全國有117家國際觀光旅館，若能釋放8,000名移工，從事後勤房務、打掃工作，可解國際觀光旅館業的燃眉之急。

另外，服務業不只需要移工，許舒博指出，更需要在勞基法中有服務業專章，盼政府能立即要啟動「服務業專章」修法，畢竟製造業、服務業的性質不同，應定專章來滿足服務業的需求。

不過，在兩岸關係及開放陸客來台議題上，許舒博遺憾表示受限時間未能談及，但有提供書面建議。

許舒博說，過去陸客來台最高達412萬次，最少也有250萬次，若能雙向同時開放，將有助於台灣的觀光產業復甦，吸引更多旅客來台消費。