興達海基盼國發基金增資 期第3案拚虧轉盈

中鋼轉投資的興達海基，承製沃旭大彰化、中能風場二專案虧損累累，中鋼董事長翁朝棟表示，二大專案已建立離岸風電水下基礎百分之百國產化技術及量能，為承製第三案科理歐永續能源（Corio）海鼎二（3-1期）風場，決爭取國發基金、耀華玻璃管委會增資，希望第三案產生枴點力拚虧轉盈。

翁朝棟開玩笑說「人家要裕隆，卻做到賓士水平」，承載風機的水下基礎成本太高是最大負擔，降低成本為首務，擬將供應鏈廠商由現行27家整併至10家以內，挑選最具價格競爭力項目落實國產化，但不能迷失在「國家隊」，除自製要搭配進口，才能進軍亞太及全球風電市場。

走進興達海基，廠房基地不大僅27公頃，水深很淺僅8米，周遭興達港還有漁船停泊，16座自製水下基礎矗立在港邊，等待15日第一批出貨3座給中能風場安裝。興達海基從第一個專案沃旭大彰化風場風機為8MW，第二專案中能風場9.5MW，未來第三案海鼎二風場已成14MW，翁朝棟說，「沒有想到風機發展速度這麼快，需設法因應。」

據興達海基財報，承製沃旭大彰化及和中能風場都呈大幅虧損，且逾資本額一半以上，因此第二案及第三案採取減資再增資策略。第二案中能風場，除中鋼為大股東外，邀請國發基金投資12.5億元（38.07％），還有力邀供應鏈中機及中鋼構各投資2.5億。

為承製科理歐能源3-1海鼎二風場水下基礎，興達海基預計增資20多億元，為減輕國發基金負擔，不會等比例增資，泛經濟部集團包括中鋼及耀華玻璃管委會將占大多數比例。翁朝棟說，近期會向國發會主委龔明鑫及經長王美花報告興達海基營運策略及競爭優勢，盼爭取支持增資案。海鼎二風場獲配容量600MW，採14MW風機。

翁朝棟表示，歐洲、澳洲、越南，日韓都如火如茶在發展，台灣海峽風場不再是亞太唯一。他說，千萬不要迷失籌組國家隊，因離岸風電是高風險、高資本的基礎重工業，無法獨力獨為，承製大彰化沃旭水下基礎被百般刁難，才知風電產業人外有人，「學會謙卑」。未來南北應各有一座水下基礎基地相互備援，才能撐起離岸風電量能，且要結合供應鏈降低成本才具國際競爭力。

翁朝棟指出，中鋼雖配合政策扶植在地化廠商落實百分百國產化，結果兩案虧損是事實。他說，政府三階區塊開發國產化降為6成是好的政策，4成可彈性進口，但供應鏈廠商不能挾國產化當護身符開高價，保護自己獲利，沒有競爭力亞太市場也不用談了。他建議政府祭出租稅優惠或補貼，輔助興達海基不退場，為離岸風電產業繼續貢獻。

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