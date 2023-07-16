民進黨全代會 賴清德首拋國家希望工程治國藍圖

民進黨全代會今天（16日）登場，黨主席賴清德在致詞時表示，會持續以中華民國台灣，團結台灣社會，以四個堅持捍衛民主憲政體制，維持現狀。他強調，兩岸若在對等尊嚴前提下，只要對兩岸人民福祉有幫助，他願意跟大陸交流合作，促進兩岸和平發展。

賴清德同時首度拋出推動國家希望工程的治國藍圖，要將台灣打造為「民主和平的台灣」、「創新繁榮的台灣」、以及「公義永續的台灣」。

民進黨全代會16日在台北圓山大飯店登場，活動以「民主團結挺台灣」為主軸，將會場打造成「棒球風」，包括府院黨三巨頭合體拚造勢，綠營總動員，與凱道上遊行的藍白陣營互別苗頭。

賴清德致詞時承諾，將把民主大聯盟的精神推廣到社會，會在各領域尋找優秀的人才，來推動「國家希望工程」，將台灣打造為「民主和平的台灣」、「創新繁榮的台灣」、以及「公義永續的台灣」。

在民主和平台灣方面，他表示，台灣不是中華人民共和國的一部分， 未來會持續以「中華民國台灣」團結台灣社會，面對區域霸權擴張，持續以「四個堅持」，捍衛民主憲政體制、維持現狀；並透過「四大支柱」，向世界展現台灣追求民主、追求和平決心。

在創新繁榮的台灣，賴清德說，面對智慧化時代的來臨，將推動以創新驅動成長的經濟願景，運用國家力量，全面推廣數位轉型，投資下世代科技創新，促進台灣經濟升級，並且在邁向2050淨零轉型過程中，帶動綠色成長的新動能。

同時要延伸台灣資通訊及半導體產業優勢，支持更多隱形冠軍成為「護國群山」，強化台灣在全球產業供應鏈的地位，也要推動地方創生、支持在地產業，發展社會企業，落實「包容性成長」，讓人人共享經濟果實。

至於公義永續的台灣，賴清德表示，將投資未來世代，要讓0歲到22歲，都有足夠社會支持，讓不同社經家庭背景的孩子，都能擁有追求夢想的機會！最近感謝府院的支持，提出「縮小公私立大專學雜費差距」，以及「挺青年居住三政策」。未來，他更要擴大政府的社會投資，進一步推動0到6歲國家一起養2.0、長照服務3.0，強化社會支持，並確保「勞動權益、性別權益，族群權益、健康權益」都能獲得充分保障。

賴清德強調，「國家希望工程」是願景和理想，也是為下一個階段共同擘劃的治國藍圖。未來也將透過各種形式，逐一公布所有政策主張。

賴清德致詞也主動提及，今天在凱道上，有一個集會，這是民主常態，必須傾聽他們的聲音，不以人廢言，也不因為他們人數多寡，聽到建設性批評，必須採納，並且作為未來改變的動力，必須正面看待任何對政府的批評，也必須透過各種批評，檢視執政是否貼近民意。唯有更開放的民主治理，才有可能成就一個更偉大的國家。

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