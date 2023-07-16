蘆洲、三重青年社宅 預計2024下半年動工

新北市蘆洲光華段第1座青年社會住宅即將啟動！新北市城鄉局今（16）日表示，從2022年即著手進行都市計畫變更及先期規畫程序的蘆洲光華段青年社宅，預計興建地上24層、地下3層的RC建築，將於下周辦理地方說明會；此外，三重區三重段青年社宅也將在8月舉辦地方說明會，2案合計提供1,100戶，預計年底公告招標，明年下半年動工。

為兼顧社宅周邊社會福利及民眾需求，2案均規畫設置身心障礙者社區式日間照顧設施以及社區長照機構及店舖，蘆洲另規畫設置公共托育中心、公共化幼兒園及里民活動中心，其餘樓層為青年社會住宅居住單元，並留設5％身障居住單元。

城鄉局表示，目前為先期規畫階段，配合永續發展趨勢，導入建築能效評估1級、循環經濟、綠建築、智慧建築、通用設計、耐震設計及用後評估理念，提供周邊環境友善公共開放空間。

蘆洲社宅規畫地上24層、地下3層之RC建築物，可提供660戶社會住宅單元；三重則規畫上19層、地下4層之RC建築物，可提供440戶，2按合計共1,100戶；蘆洲、三重社宅分別將於21日及8月上旬辦理地方說明會，預計今年底公告招標，明年下半年動工。

城鄉局指出，新北市至目前為止，興辦社宅已完工3,737戶，另有2,775戶施工中，除了蘆洲、三重之外，還有新泰塭仔圳正在辦理先期規畫，3合計3,200戶，未來加上新店十四張站B單元區、蘆南蘆北、土城暫緩發展區、土城彈藥庫、中和灰磘等整體開發區的社宅儲備用地，可興建7,100戶以上。

（中時 呂健豪）

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