新一波補助來了 最多領15.6萬 資格搶先看

勞動部為紓緩疫後產業缺工問題，推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，先針對旅宿業、餐飲業等提供就業獎勵，新一波納入補助的產業是「航空站地勤業」。

首波旅宿業房務與清潔人員專案職缺，北部地區每月經常性薪資30,000元，其他地區達28,000元，一般身分給予每月6,000元就業獎勵，另工作地點若處偏遠特定地區，再加碼3,000元，合計9,000元，最長可請領12個月。

餐飲業則針對內、外場服務人員及廚務人員（不含廚師），每月經常性薪資32,000元起，只要達到薪資門檻，政府即給予每月6,000元就業獎勵，月薪即達3.8萬元，最長可請領12個月。

新一波補助產業「航空站地勤業」的職缺，包含航空站地勤業中地勤作業及航機清艙人員，工作內容包括機坪內行李、貨物裝卸、行李托運、侍應品運送、客艙清潔整理、航機清洗等；台北及桃園地區每月為34,000元，本島（台北桃園以外）每月33,000元，離島地區每月35,000元，航機清艙人員每月32,000元，若符合申請條件，每月能夠多領13,000元，最長可領12個月，也就是1年最高15.6萬元，加上原先薪資，每月最高可領48,000元。

此外，勞動部力挺中高齡及高齡勞工重返職場，針對中高齡者、二度就業婦女等失業勞工，全時工作每月給予10,000元，偏遠（特定）地區再加碼3,000元，部分工時工作每月給予5,000元，偏遠（特定）地區再加碼1,500元。失業者參加缺工工作相關職類職前訓練專班，結訓後發給參訓獎勵金每人5,000元，偏遠（特定）地區再加碼3,000元。

（旺得富理財網 黃順德）

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