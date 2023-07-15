商總籲釋8千移工 觀光業先試辦

商總理事長許舒博表示，17日他將向行政院長陳建仁提出要求，不只製造業，也應檢討服務業人力不足的困境，並開放服務業引進移工。並將具體建議如全面開放有困難，至少先釋放8,000名移工，從國際觀光旅館業「試辦」。

商總將舉行「商總與行政院長有約」活動，會中將就人力不足困境，特別是觀光旅館業的人力大缺口，再次向陳揆請命。商總指出，全國有117家國家觀光旅館，若能釋放8,000名移工，從事後勤房務、打掃工作，可解國際觀光旅館業的燃眉之急。

許舒博指出，「不是只有製造業缺工，服務業也很缺。」特別是疫後不論是製造業、還是服務業，是全面性、一致性的陷入「缺工、缺人才」的困境，政府鬆綁移工政策，不能獨漏服務業。

只是目前勞動部鬆綁移工政策，然而對服務業則始終「堅定」不開放的立場，商總認為，勞動部可以「首度」開放一般營造業民間工程業者有條件引進移工，連農業也能聘僱移工，獨獨同樣嚴重缺工的服務業不能引進移工，並不公平。

因此，商總決定在「與院長有約」上，再次提出呼籲與建議，不能只有製造業有移工，也應釋放移工名額給服務業，至少可以先釋出8,000名額，從國際觀光旅館業試辦引進從事基層房務、清潔工作的移工。