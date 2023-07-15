CPTPP明擬討論台入會案 鄧振中:爭取支持

全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP）16日將召開部長級會議，並傳出除了就英國入會案做最後拍板，也將討論到我國等入會案申請。對此，經貿辦總談判代表、行政院政委鄧振中15日表示，確實有聽聞類似消息，會繼續向會員國爭取讓台灣加入CPTPP。

根據美國之音引述路透報導，CPTPP的成員計畫16日在紐西蘭奧克蘭開會，討論中國大陸和台灣的加入申請。這個議題可能會加深成員國之間的分歧，這次會議還將就英國的成員國資格作出最後的決定。

鄧振中受訪時表示，確實有聽聞會討論新入會國的事，但是否討論到台灣，仍有不確定性。惟預料就如何處理新申請國，會有些討論，像是新申請的國家未來要從誰先開始進行等等。針對英國入會部分，預計明會員國會跟英國先簽談判協議，再各自拿回自己國家裡批准。

鄧振中說，樂見英國入會，持續擴大CPTPP影響力，也希望定案後，可以對申請入會的國家進行審理。

鄧振中說，台灣符合高標準，尤其在近日簽訂完台美21世紀貿易倡議首批協定後，更能證明此事，會繼續爭取加入入會，也都有陸續跟各會員國接洽跟來往、交換意見。

鄧振中說，加入CPTPP對台灣好處就是能參加高標準國際經貿組織，其他會員國市場也會開放給台灣，對產業發展很好。而對會員國來說，台灣是遵守規矩國家，也會開放我國市場給會員國，達到互惠、互利。

CPTPP由11個國家組成，包含澳洲、日本、加拿大、汶萊、智利、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡和越南。英國加入後，會員國將增加至12個。中國大陸與台灣在2021年9月，先後申請加入CPTPP。其他已遞交加入的國家還有哥斯大黎加、烏拉圭、厄瓜多和烏克蘭。

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