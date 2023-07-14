疫後擴大就業方案 再納航空站地勤業

勞動部勞動力發展署14日再與交通部民用航空局合作啟動「疫後改善缺工擴大就業方案」之航空站地勤業的地勤作業人員（勤務員）與航機清艙人員專案媒合，請航空站地勤業者即日起儘速提供求才職缺予民航局彙收及上台灣就業通網站或至各地區公立就業服務機構登錄職缺資料，這也是繼旅宿業房務清潔人員與餐飲業內外場服務人員後，第三類納入方案的行業別。

為紓緩疫情期間受衝擊疫後產業基層人力缺工問題，勞動力發展署推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，辦理缺工產業專案媒合，提供失業勞工投入專案職缺就業獎勵。發展署表示，針對疫後航空站地勤業人力需求增溫，已於6月19日與民航局會商。

民航局表示，地勤作業人員（勤務員）與航機清艙人員為航空站地勤業主要缺工職缺，工作內容包含機坪內行李、貨物裝卸、行李托運、侍應品運送、客艙清潔整理、航機清洗等。民航局同時也依據各航空站現行薪資水準訂定專案職缺每月經常性薪資要求，地勤作業人員：台北及桃園地區為3.4萬元以上、本島地區（台北及桃園地區以外）為3.3萬元以上、離島地區為3.5萬元以上。航機清艙人員：3.2萬元以上（不區分工作地區）。

依方案，民航局彙收專案職缺後，即送發展署辦理專案媒合，失業勞工經公立就業服務機構推介受僱於航空站地勤業專案職缺，一般身分失業勞工給予就業獎勵每月新臺幣6,000元，工作地點位於離島地區，獎勵金每月再加碼3,000元，最長可請領12個月；另針對高齡者及就業服務法第24條所定各款對象（如中高齡者、二度就業婦女等）失業勞工，全時工作每月給予1萬元，離島地區再加碼3,000元；部分工時工作每月給予5,000元就業獎勵，離島地區再加碼1,500元。

發展署呼籲航空站地勤業者如有求才需求，可向民航局提出職缺需求，同時至台灣就業通網站－找人才或至各地區公立就業服務機構登錄求才職缺，發展署於收到職缺後即立即進行專案媒合服務，推介有願意投入航空站地勤業工作之失業勞工。

發展署進一步說明，「疫後改善缺工擴大就業方案」結合跨部會資源，分別從勞工端及雇主端同步提供協助，以積極協助改善產業缺工問題。因此，在辦理專案媒合的同時，民航局也將持續推動汰換裝備車輛及優化機場行李輸送系統等產業輔導措施，以降低人力需求。

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