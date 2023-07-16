上半年逃不掉負成長 6月外銷訂單恐連10黑

經濟部將在20日公布6月外銷訂單統計，也象徵今年上半年的統計將出爐。統計處指出，新興科技應用雖然持續擴增，且我國半導體產業具競爭優勢，有助於維持外銷訂單動能，但黑天鵝仍重壓全球景氣，包括通膨升息、俄烏戰爭，以及美中科技戰等不確定因素仍在，預估6月外銷訂單金額將落在465億至485億美元、年減17.6％至21％。

因高效能運算需求加持，帶動晶圓代工接單較上月增溫，面板也因庫存逐漸去化，備貨需求增加。但受通膨、升息因素干擾，終端需求仍疲軟，經濟部上月公布上月公布5月外銷訂單持續走低、來到456.8億美元，年減17.6％、苦吞9連黑。

統計處預估，6月外銷訂單將會連10黑，且第二季金額為1,347億至1,367億美元、年減17.7％至19％，至於上半年金額預測值也出爐，恐將會年減19.6％至20.2％，落在2,709億至2,729億美元之間。

上半年難逃負成長命運，但全年是否有機會守住正成長？經濟部統計處處長黃于玲在公布5月外銷訂單時分析，過往因為下半年因為電子消費新品公布，台灣外銷表現也較佳，若搭配像是AI商機、廠商去化庫存進度等，預估下半年將會逐季增溫，但台灣經濟仍可能會受到俄烏戰爭、美國升息、美中貿易摩擦等國際情勢不確定因素的影響，所以仍須審慎面對。

據外銷訂單受查廠商對6月接單看法，預期接單將較5月增加廠商家數占15.3％，持平者占60％，而減少者占24.7％，按家數計算動向指數為45.3；按接單金額計算之動向指數則為51.3，預期6月整體外銷訂單金額將較5月增加，其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為55.2、50.6及53.2。