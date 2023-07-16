7/16前瞻一周》本周國內外財經焦點
國內財經焦點
|7/17（一）
|國產署記者會
中央銀行公布的6月銀行辦理人民幣業務概況
勞動部公布無薪假統計
鈊象、明泰、漢磊、神盾、伊雲谷、洋基工程、泓德能源-創除權息
|7/18（二）
|賦稅署記者會
中華信評/2023台灣年中信用展望
星展台灣/2023年第三季經濟展望
信錦、原相、翔名、先進光、茂迪、明基材除權息
走著瞧、金奈創、泓德能源-創法說會
|7/19（三）
|國庫署記者會
高力國際代理標售台北市新民生戲院不動產、台灣本田CR-V上市前預賞會
光洋科、建碁、環球晶、加高除權息
|7/20（四）
|經濟部公布6月外銷訂單
中區國稅局記者會
台灣虎航上市前業績發表會、遠百寶慶店拆建前最後營業日記者會
中華經濟研究院/2023年第3季臺灣經濟預測
新光人壽60週年紀念商品記者會
佳世達、歐買尬、中探針、廣閎科、匯鑽科、光罩除權息
台積電法說會
|7/21（五）
|統一超打造永續概念門市
中研院法律所/公共性與AI論壇：區塊鏈應用與金流透明的監理挑戰
中央銀行公布6月本國五大銀行新承做放款利率
聚積、高技除權息
國際財經焦點
|7/17（一）
|義大利6月通膨率
美國7月紐約帝國州製造業指數
|7/18（二）
|澳洲央行貨幣政策會議備忘錄
加拿大6月通膨率、生產者物價指數（PPI）
美國6月零售額、工業生產與產能使用率、NAHB房市指數
|7/19（三）
|日本7月路透短觀指數
澳洲6月Westpac領先指標
歐盟6月新車註冊
英國6月通膨率、PPI、零售物價指數
歐元區6月通膨率
美國6月房屋開工與營建許可，上周原油庫存
|7/20（四）
|日本6月貿易平衡、進出口
澳洲6月失業率
法國6月企業信心
歐元區5月經常帳
美國6月費城Fed製造業指數與企業信心、成屋銷售、CB領先指標，上周初領失業救濟金人數
|7/21（五）
|韓國6月PPI
日本6月通膨率
英國7月Gfk消費者信心、6月零售額
陸港澳焦點
|7/17（一）
|大陸第二季GDP、6月份規模以上工業增加值、社會消費品零售總額、固定資產投資、失業率
亞馬遜中國將全面停止應用商店服務
|7/18（二）
|香港第二季失業及就業不足統計
眾安智慧生活在港股掛牌
|7/19（三）
|香港書展開幕，至25日
|7/20（四）
|7月份貸款市場報價利率（LPR）
6月Swift人民幣在全球支付中占比
香港6月CPI
博鰲亞洲論壇將在廣州舉辦第二屆創新與智慧財產權保護會議
台股一周焦點
|7/17（一）
|除權息
|鈊象、中華電、美琪瑪、遠東新、東哥遊艇、詮欣等
|7/18（二）
|除權息
|原相、遠百、明基材、翔名、三商電、台亞、長榮鋼、寶齡富錦等
|7/18（二）
|法說會
|錼創科技-KY、走著瞧、泓德能源
|7/19（三）
|除權息
|環球晶、合晶、億豐、好樂迪、飛捷、江申、精剛等
|7/20（四）
|除權息
|禾伸堂、達發、佳世達、華紙、鼎翰、廣積等
|7/20（五）
|除權息
|復盛應用、高技、伸興、聚積、京晨科等
前瞻一周