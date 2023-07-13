台企業看今年經濟成長率 在亞太區最保守

科法斯在2022年11月至2023年4月開展的亞太企業付款調查情況，並深入探究亞太地區約2,300家企業對於今年經濟成長率看法，其中以台灣企業對今年經濟成長率看法最為保守，有51％台灣企業認為今年不太可能較去年改善，比重居亞太區最高。

科法斯此次調查亞太地區9個市場，包括澳洲、大陸、香港特別行政區、台灣、印度、日本、馬來西亞、新加坡和泰國等13個行業。

科法斯表示，依受訪企業結果來看，2023年經濟成長前景似乎有所好轉，亞太地區77％的受訪企業認為今年經濟增長將出現改善。印度企業最為樂觀有92％，較2021年增加9.4個百分點；泰國86％，較2021年增加5.6個百分點的受訪企業預計將迎來更大增長。儘管在去年底才解除封鎖措施，但香港和大陸企業對2023年經濟增長展現出較大信心，香港企業持樂觀態度的受訪企業比例分別達到77％，增加23.7個百分點；大陸企業樂觀是84％，增加16.3個百分點。而台灣只有49％受訪企業認為今年經濟成長率會比去年高。

另依該調查顯示，科法斯說，2022年遭遇逾期付款的企業總體上有所減少，遭遇逾期付款的企業比例從2021年的64％降至2022年的57％，為十年來的最低水準。不過，亞太地區的逾期付款天數卻明顯增加，因為在利率大幅上調、金融環境收緊和通膨加劇的背景下，企業對信用期限的限制更加嚴格，平均逾期付款天數從2021年的54天增加至67天。

就行業別來看，接受調查的13個行業中有7個行業的平均逾期付款天數有所增加。科法斯表示，其中零售增加15天、製藥增加10.5天和能源增加10天，這三行業增長最為明顯。另能源和建築行業的平均逾期付款天數最長，達到77天，農產品和紡織行業的逾期付款天數最短，從2021年的60天減少至2022年的52天。

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