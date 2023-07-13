林右昌：17項政策貸款補貼利率延三年

行政院13日通過財政部與內政部共同推動的青安貸款優惠措施。內政部長林右昌表示，透過部會合作，自8月1日起提供為期三年的青安貸款精進方案，由內政部提供利息補貼的經費支持，以減輕青年房貸族生活壓力。

此外，林右昌說明，內政部的「自購住宅貸款戶」也將比照辦理，無論新舊戶皆可自今年8月起同等享有貸款利率多補貼1碼，期限至2026年7月底止，預估受益戶數約5.8萬戶；政策性貸款利率減半碼措施期限也延至2026年7月底。

林右昌表示，除青年安心成家房貸戶及自購住宅貸款戶，目前由住宅基金補貼的各項政策優惠房貸還有17項，包括台省輔助人民自購國民住宅貸款；輔助原住民建購、修繕住宅貸款；鄉村地區住宅修繕及興建貸款；中央公教人員購置住宅貸款。

青年安心成家方案前二年零利率購置住宅貸款；4千億元優惠購屋專案貸款；1兆8千億元優惠購屋專案貸款；莫拉克颱風受災戶住宅補貼專案貸款；0206台南及花蓮震災受災戶住宅補貼專案貸款；輔助勞工建購住宅貸款；林肯大郡全毀受災戶購宅貸款；危老重建住宅貸款。

「整合住宅補貼資源實施方案」購置修繕住宅貸款；國民住宅貸款（基金債權）；國軍官兵住宅貸款（基金債權）；公教住宅貸款（基金債權）；勞工住宅貸款（基金債權）。以上17項利率至2026年7月31日前，都由政府補貼利率半碼。

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