看齊軍公教！這群人明年加薪8％關鍵曝

為提升第1線社工人員能量、改善社工薪資，衛福部社救司昨（12）日宣布，行政院已拍板，明（2024）年起調高接受政府補助的民間單位社工薪資8.16%，調薪後社工人員起薪3萬7765元、社工督導4萬4239元，等同每月各加薪2849元、3338元，且未來將比照軍公教調幅，估約1萬人受惠。

衛福部社救司副司長楊雅嵐表示，民間社工明年調薪的4項重點，分別是1.起薪調幅8.16%為歷年最高；2.建立薪資調整制度，調幅比照軍公教；3.風險加給改為定額制；4.雇主應負擔費用由每月5千元增至6千元。

她並預期，將同步帶動司法院、內政部原民會等單位，共同提升政府補助的民間社工人員薪資，也鼓勵民間社工單位調薪，吸引更多社工系所的畢業專才投入，共同推動社福服務。

不過，本次調薪將風險加給改為定額制，引發第1線社工擔心變相減薪，楊雅嵐表示，過去依實際工作內容、時間，分為無風險、低度風險、高度風險等3級，修改後由「薪點制」改為「定額制」，且僅以有無風險區分，已在從事高風險工作的民間社工，會將其薪資差額995元納入起薪計算，希望低風險業務由民間社工執行，高風險任務則交由政府社工。

社工界則擔心，此舉恐讓NGO（非政府組織）生態造成質變，如資深社工流向政府單位，或發生民間單位只願承接政府案件等狀況，政府標案、補助案如何進行等配套又不明，加上畢竟社福團隊不是只有社工人員，其他成員沒加薪，擔心薪資雙軌制上路後，恐引發更多內部矛盾。

網友則多肯定，認為調薪有助改善勞動權益，畢竟第1線社工人員相當辛苦，本來就理應獲取更高報酬，政府早就該做了；但也有人認為，即便薪水加得再多，公私部門的社工人才仍是「缺到不可思議」，畢竟工作帶來的身心負擔極大，應該提供「心理諮商」等相關配套，不能只靠薪水打發。

（旺得富理財網 李宗莉）