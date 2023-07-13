TPASS破千萬人次使用 捷運輕軌最多人用

交通部公路總局表示，TPASS行政院通勤月票上路第13天，累計至昨（12日）已約有51.7萬人次加值購買公共運輸通勤月票方案，用於搭乘公共運輸者，則已突破1,000萬人次。

公路總局說明，累計至12日，已約有1,064.9萬人次，使用月票搭乘各類公共運具，其中台鐵有87萬人次、捷運（含輕軌）有528萬人次，並可細分為基北北桃生活圈496萬人次、中彰投苗生活圈7.3萬人次、南高屏生活圈24.7萬人次。

市區公車及公路客運則有400.8萬人次，包含基北北桃生活圈365.5萬人次、中彰投苗生活圈26.7萬人次、南高屏生活圈8.6萬人次，以及公共自行車及渡輪等其他運具49.1萬人次，其中基北北桃生活圈39.7萬人次、中彰投苗生活圈2.7萬人次、南高屏生活圈6.8萬人次。

購買及加值部分，公路總局指出，累計至昨天，已約有51.7萬人次加值購買公共運輸通勤月票方案，包含基北北桃生活圈37.4萬人次、中彰投苗生活圈2.4萬人次、南高屏生活圈11.8萬人次，新增約1.3萬人次，購買月票人數仍持續增加中。

公路總局表示，目前三大生活圈通勤月票使用狀況良好，月票使用人次更於昨（12）日突破1,000萬人次，使用人次穩定增加，有關公共運輸通勤月票相關資訊至TPASS行政院通勤月票專區（https://www.thb.gov.tw/cl.aspx?n=12593）及各生活圈月票資訊專區查詢。

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