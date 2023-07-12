外媒示警能源進口國安風險 經濟部這樣說

兩岸緊張台海有遭封鎖危機，華爾街日報撰文示警，台灣高達97％能源來自船隻進口，是一種國安風險。經濟部回應指出，有關液化天然氣LNG輸儲能量不足問題，現政府已規劃擴建或新增6座接收站，包括中油永安、台中2座擴建，中油觀塘、洲際，以及台電台中港及協和等共4座新建(未包含民間台塑麥寮擬建六接)。

經濟部指出，依據能源局統計資料，台灣能源進口依存度自1991年以來，長期維持在97％的高點，而2016年開始，則加速發展再生能源，長期來說才能夠降低高度能源進口的依賴度。

為了強化能源安全，經濟部指出，已責成相關國營事業，在煤炭、石油或天然氣，採多元來源、長約採購及儲備充足的安全存量。如天然氣方面，中長約比例高達71％，且進口國自2015年11國增至 2022 年的13國，美國氣源占比自2015年1％大幅成長至2022年11％。增加採購國來源，意味著運輸路線增加，能夠強化能源進口安全。

在天然氣安全存量上，現行法定安全存量至少8天，將於2027年提高為至少14天。同時，針對報導中點出LNG輸儲量能不足的建議，政府也已規劃擴建天然氣接收站及儲槽，未來將擴增中油的永安、台中2座，觀塘及洲際，以及台電台中港及協和等共6座接收站及輸儲設備，也就是俗稱的一接到七接(扣除民間六接)接收站。

至於核電的部分，經濟部指出，經濟部與台電對於新的核能技術持續保持追蹤研究，對於各項新能源的研發與發展都保持開放態度。然而現今的核能使用，面對到核廢料處理的爭議問題，包括高階核廢料仍只能置於爐心的情況，仍是難解議題。且核能在定義上仍為進口能源，且不符合產業所需要的RE100再生能源定義。

（中時 王玉樹）

延伸閱讀

雲豹能源 今年營收挑戰百億

駁核電除役後缺電 經部:接替電源都有準備

備援再生能源 台電推三大抽蓄式水力發電

再生能源發電 最終占比衝七成