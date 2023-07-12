花敬群:希望再現20年前房價所得比甜蜜點

內政部次長、國家住都中心代理董事長花敬群今（12）日表示，台北市上一次合理的房價所得比，是出現在2000年之前，但20年之後，隨著台商資金回流等種種原因，使得現在房價上漲幅度已超過所得增加的幅度；現在政府花了2年時間，打擊短炒，目前炒作的部分，解決了，至於房價貴的部分，是有壓住，不過很多人還是買不起房，希望房價在慢慢軟著陸過程中，「20年前房價所得比甜蜜點，再次發生！」

花敬群今天在由國家住都中心主導的「台北市學府敦南都市更新案」與大陸建設正式簽約典禮之後，與媒體訪談時表示，囤房稅2.0版的核心政策目的，是希望逼出多房族，把房屋釋出到租屋市場上，給更多有需求的人，而不是逼多房族在重稅之下，把房子拿出來賣，這也不是政策逼得動的。

被問到內政部今發布今年第1季全國、六都房價負擔能力，全國貸款負擔率再攀新高、約41.19％，已連續3季突破4成，房價所得比方面，為9.72倍，為2002年第1季有統計以來，史上第2沉重、僅次於2022年第3季的9.8倍。對此，花敬群表示，台北市上一次合理的房價所得比，是出現在2000年之前，但是這20年以來，隨著台商資金回流等種種原因，使得現在房價上漲的倍數，已超過所得增加的倍數，達1倍；因此政府著手規畫興建社會住宅，提供更多的社宅供給量。

花敬群表示，政府現在花了2年時間，各部會 陸續實施土融管制、豪宅限貸、修正平均地權條例、實施囤房稅2.0，把大量回流資金所拱起來的泡沫，作出控制，這2年以來，政府的控制是相當迅速的，現在已經看不到短線炒作，這也代表政府對於市場的掌握度是精準的，腦袋是清楚的。

花敬群表示，現在經過各部會政策調控後，目前房市炒作的部分，解決了，至於房價貴的部分，是有壓住，不過很多人還是買不起房，希望房價在慢慢軟著陸過程中，「20年前房價所得比甜蜜點，再次發生！」上一次在2000年，上次花了8年的時間，不過這後續還需要時間去慢慢增加所得，經濟慢慢成長。

（工商時報 蔡惠芳）

花敬群：都更危老是合作投資關係

內政部次長花敬群12日指出，都更、危老案簽約，不全然是消費關係，而是合作投資關係。都更、危老重建每年都以800到850案的速度前進；近幾年已開工的都更危老案有2,500多案，所有案子都順利進行，沒有任何一棟爛尾。

花敬群指出，都更有審議會，審議過程的重點就是幫民眾權益把關；危老重建更要住戶100％同意才能申請，所以只要任何住戶對契約有疑慮，案子就不會有機會送到政府審查。

（工商時報 傅沁怡）

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