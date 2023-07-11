失業後有3筆錢可領 申請資格、金額全揭露

主計處日前公布5月失業率僅3.46％，改寫23年以來新低，官員指出，內需服務業走出疫情陰霾，加上5月有母親節檔期等帶動，以及部分產業存在缺工、人力不足情形，使得失業率呈現月減。一旦失業，可能馬上收到國民年金繳費帳單，然政府針對失業群族也有提出相關補助措施，包括「失業給付」、「職業訓練生活津貼」、「提早就業獎勵津貼」等。

首先，要先了解依《就業保險法》第11條規定，被保險人因定期契約屆滿離職，逾1個月未能就業，且離職前1年內，契約期間合計滿6個月以上者，可視為非自願離職，也就是失業的時候，即可請領勞動部提供相關補助，並可在每月領取一定金額，維持基本生活開銷。

申請「失業給付」要先滿足4項條件，包括非自願離職、就業保險年資合計滿 1年、有工作能力及繼續工作意願、向公立就業服務機構辦理求職登記，備妥個人身分證明文件、定期契約文件或非自願離職證明書以及存摺影本，至各地的就業服務處、就業中心辦理申請，補助金額為「離職前6個月平均月投保薪資」的60％，按月發放。

失業期間，若想增進個人技能、工作能力者，勞動部也有提供「職業訓練生活津貼」，申請資格包括非自願離職、向公立就業服務機構辦理求職登記、參加全日制職業訓練，其中全日制職業訓練意即每週上課4天以上、每天4小時以上，且每月上課的總時數超過100小時，需要注意的是一旦受訓中途離開或遭到退訓者，將停止發放「職業訓練生活津貼」。此外，領取失業給付中，也不得領取「職業訓練生活津貼」，只能二擇一。

為鼓勵失業勞工更積極的找到新工作，在領取「失業給付」期間，提前找到工作還有「提早就業獎勵津貼」可拿，只要符合2項條件，包括請領失業給付中、新工作投保滿3個月以上，補助金額依申請人尚未請領的失業給付金額50％，一次發給，但要注意的是這項津貼有時間限制，必須自「再就業並參加就業保險滿3個月」的隔日起算2年內提出申請。

（旺得富理財網 黃順德）

延伸閱讀

5月失業率3.46% 近23年單月新低

中年失業不擔心 中高齡工作數18.1萬個

畢業即失業?台大男：念這科系是自毀前程