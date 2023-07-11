藏富保險行不通 大戶欠稅逾2千萬火速繳清

2千萬娛樂稅滯欠十年，林姓欠稅大戶終於還了！新北市政府稅捐稽徵處11日表示，該處對林姓欠稅大戶提起民事訴訟求償，主張保單解約償付欠稅及遲延利息。雖歷經一、二審敗訴，最後終獲得最高法院民事大法庭肯認，於111年12月9日裁定，揭示執行法院於必要時，得核發執行命令終止債務人為要保人之人壽保險契約，命第三人保險公司償付解約金。欠稅人藏富於保險，規避租稅債務取巧行為，行不通了！

新北市政府稅捐稽徵處表示，此項有利債權人之裁定，為稽徵機關清理欠稅可執行人壽保險創造先例，對稅務機關欠稅清理工作注入一劑強心針，日後可為各稅務機關與執行機關執行保險契約時之有力依據，開啟執行保險契約清償欠稅管道。

該處進一步說明，欠稅人經移送強制執行多年名下已無財產，且出境多年，有關限制出境、禁奢條款、拘提管收等手段，已無法執行，欠稅徵起機會渺茫。該處積極追查多年，發現其名下購有累積高達近億元之人壽保險，即移請執行分署核發執行命令強制執行，惟要保人(即欠稅人)及保險公司均聲明異議，援引105年高等法院法律座談會見解，主張要保人繳納保費累積的保單價值準備金(即保價金)不是要保人的財產，保險公司於尚未構成保險給付條件時，自然沒有任何金錢需要給付給要保人，執行機關亦無權命令保險公司終止契約，償付解約金。

面對強制執行無法續行困境，該處自109年起與欠稅人及保險公司纏訟3年，直至111年2月最高法院認裁判基礎之法律見解具有原則重要性，裁定予該院民事大法庭統一審理，成為民事大法庭首次審理有關債務人投保之人壽保險，得否經由執行機關解約償付債權人案件中之唯一地方稅捐機關。

111年底民事大法庭之裁定翻轉105年高等法院法律座談會見解，欠稅人得知裁定後，為減輕須額外給付的遲延利息負擔約235萬元，及避免保單被解約，失去投保利益，主動至執行分署完納欠繳之2,358萬餘元及執行費用88萬餘元，亦將滯欠國稅機關之2千多萬元一併繳清，於今年7月1日公告欠稅之際，減少一欠稅大戶！