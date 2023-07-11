陳揆:周四通過性平三法修法 完善性騷保護

對於外界關心性平三法修正進度，行政院長陳建仁11日指出，本周四（13日）行政院會一定會通過，希望能夠完善被害者的保護、有效懲罰加害人，並且也希望能夠增加預算還有人力，建立一個更好的制度。

陳揆11日出席國研院20周年院慶暨展望20高峰會，媒體問及立院下周召開臨時會，政院是否這周會提出性平三法修法草案，初步方向為何？

陳揆說，性平三法修正法案目前進行得相當順利，他特別責成政委羅秉成帶領相關部會，做相關的修法，現在修定的法案已經進入最後的修飾過程當中，一定會在周四院會順利通過，送到立法院來審議。

陳揆說，這一次修法最主要的一個目的，就是希望能夠建立一個有效、友善，而且可信賴的性騷擾防治機制，在這樣的一個過程當中，希望能夠完善被害者的保護、有效懲罰加害人，並且也希望能夠增加預算還有人力，以及建立一個更好的制度，讓未來的性騷擾防治能夠更加有效率。

陳揆說，特別謝謝羅秉成帶領了衛福部、勞動部跟教育部，就修法的部分進行了很密集的討論，討論的過程，大家都提供寶貴的意見，還有其他的部會也提供了很多很好的意見，希望在周四院會通過以後，送到立法院的臨時會，也能夠在7月底以前順利通過，讓我們確保性騷擾防治能夠有更新的改革，使得每一個人都能夠得到最好的性騷擾保護，不要讓國人再受到這一些騷擾。