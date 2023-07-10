第二戶限貸令 央行提排除條款

中央銀行6月理監事會祭出第五波房市選擇性信用管制，針對特定地區（六都加上新竹縣市）第二戶貸款上限為7成，引來「先買後賣」換屋族反彈，在召集行庫開會討論後，央行10日宣布，符合規定者若與銀行簽訂切結書，擔保一年內移轉第一戶房產並清償第一戶房貸，即可不受第二戶限貸7成限制，減緩資金壓力。

央行第二季再推第五波信用管制，針對第二戶限貸7成，雖然調幅不如前一波劇烈，但對於低迷的房地產市況，無疑是雪上加霜，尤其換屋族哀鴻遍野，換屋計畫被打亂陣腳，央行近期與行庫開會後，10日提出配套的排除條款，部分符合條件者免受限貸令限制。

上周央行總裁楊金龍已表示，新一波管制實施三周以來，對於先買後賣的換屋族造成困擾，考量此類族群換屋需求，央行與銀行研議，提出對銀行實務可行方案，以解決換屋族群實際資金需求。

央行說明，6月16日新增規範自然人特定地區第二戶購屋貸款成數上限7成，此政策制定時已考量換屋者權益；但實施以來，仍有部分先買後賣的換屋族，反映對其造成換屋資金壓力。為達成央行這次信用管制目的，並兼顧實際換屋者資金需求，上周陸續與多家銀行研商、蒐集意見，10日宣布對實際換屋者的相關配套措施。

央行指出，配套措施適用對象，包括自然人名下已有一戶房貸，主張其因有實際換屋需求，擬申辦特定地區第二戶購屋貸款者；時間點自6月16日起申辦的貸款案件均可適用。

央行進一步說明，符合條件的借款人，要與銀行簽切結書，擔保在特定地區第二戶購屋貸款撥款後一年內，將第一戶房貸擔保品出售及完成產權移轉登記，且清償債務並塗銷第一戶房貸的抵押權，以及不得以轉貸等方式規避，就可不受貸款成數上限7成的限制。另借款人若違約也將有相關罰則。

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