超越日韓 台灣前5月成東協主要進口來源國

行政院經貿辦10日指出，觀察東協國家（含印尼、馬來西亞、汶萊、菲律賓、新加坡、泰國、越南及柬埔寨等）進口資料，東協國家自台灣進口比重已自2016年的5.5％，逐步增至2022年的6.7％，今年1-5月自台進口比重更升至8.1％，超越日韓，成為東協主要進口來源國。

經貿辦說，近年東協自大陸、日本、韓國等主要亞洲國家進口比重則傾向下滑，如東協國家自中國大陸進口占比自2021年高點22.9％降至今年1-5月的18.1％；自韓國進口占比自2020年高點7.7％降至今年1-5月的4.8％；自日本進口占比自2016年的10.1％逐步降至今年1-5月的7.7％，隱含在新南向政策推動下，我國在東協國家商品貿易競爭力已持續提升。

以絕對金額來看，經貿辦說，東協國家自台灣進口額自2016年的486億美元逐年成長至2022年的1,257億美元。今年1到5月自我進口額達239億美元，已超越其自日本進口的228億美元及自韓國進口的143億美元。

經貿辦說，另以我國對新南向國家的出口金額來看，亦有相同趨勢。我國對新南向國家出口金額自2016年的592億美元逐步增長至2020年的610億美元、2021年825億美元，及2022年的968億美元規模，顯見新南向國家市場已成為我商出口的重要目的地。

經貿辦說，新南向政策自2016年推動迄今，已加深台灣與新南向國家鏈結，並奠定了台灣對外經貿戰略的基石。從美國、歐盟、加拿大、英國等國自2018年以來紛紛提出各自的「印太戰略」版本即可知，與東協、印度、紐西蘭、澳洲等18國推進全面關係的重要性，佐證臺灣早在2016年推出新南向政策的前瞻性。

經貿辦說，台灣需要多元的出口市場，以開拓永久、持續且具韌性的經貿環境，而具備多元特色，有著截然不同的語言與文化的新南向國家，無論是在雙邊經貿、投資、教育、醫衛、社會鏈結等方面，均仍有眾多藍海地帶，等待具備多元包容的台灣社群持續與不同國家建立友誼，協助企業開發新市場與尋求新商機，共同開拓及探索經濟繁榮的各種可能性。

經貿辦說，新南向國家的重要性，已為國際認可，政府將戮力推進，並邀請各界共同前行。

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