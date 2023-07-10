全年總薪資平均為67萬！68％勞工沒達到

據主計總處公布，工業及服務業受僱員工全年總薪資（含經常性與非經常性薪資）中位數為50.6萬元（平均每月約4.2萬元），平均數則為67萬元，然2021年小於平均數比率為68.31％，也就是約有555萬人領不到平均數，數字著實令人吃驚。

基本工資明（2024）年若再調，勞工普遍支持；求職網調查顯示，倘若明年基本工資調漲，有66％公司表示整體職缺平均起薪會跟進調升，但44％企業坦言，預估會調升，但因此可能降低徵才意願。

另方面，軍公教調薪4％能帶動民間企業漲薪「外溢效應」嗎？答案恐怕是否定的，甚至通膨吃掉薪資，讓多數人如「王小二過年，一年不如一年」，2016年實質經常性薪資從39,304元至今為41,538元，蔡政府上任7年以來，僅增加2,234元，換算下來，每月實質薪資僅年增319元，讓人無感。

人力專家認為，基本工資影響的不是平均薪資，而是針對邊際勞工，提供最低生活水準保障，「加薪可能看得到吃不到」，且薪資調漲也難以排除企業是否將人事成本轉嫁給消費者，甚至可能減少人員聘用機會，資方要有盈餘，才可能與員工分享，反映在薪資單上。

（旺得富理財網 黃順德）

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