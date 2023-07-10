台中機場新航廈營運 拚1年內恢復14條航線

歷經三年多的努力，整建後的台中國際機場新航廈投入營運，行政院長陳建仁10日視察時宣示未來台中機場將進一步闢建第三航廈，機場捷運與各項聯外交通，政府也會全力推動。交通部長王國材則說，希望一年內恢復疫情前14條國際航線。

民航局指出，台中機場於2004年由水湳遷往清泉崗，2010年起，客運量快速成長，至2019年，已達282萬人次，已趨近航廈設計容量290萬人次；民航局隨即啟動原已規劃的航廈整建計畫，將年容量擴建至369萬人次（國內線100萬人次、國際線269萬人次）。

民航局長林國顯簡報時指出，此計畫投入10.85億元，為維持航廈正常營運，計畫採三階段的「半半施工」進行，利用疫情期間全力推動，主體工程已於今年5月全數完工，預計本月中竣工。

林國顯指出，此計畫主要成效包括一擴充設施能量：新增3座空橋，擴充航廈年容量至369萬人次；二、增進營運效能：既有航廈及國際航廈拉平樓板，增進國內與國際線營運調度彈性；三、智慧綠建築：弧形屋頂設計，不僅優化排水，也強化建築機能、增進室內採光，獲得銀級綠建築與智慧建築（合格級）標章；四、提升航站形象：2座航廈建築外觀融合，內部木樑及候機室挑高設計，創造優質空間感。

此外，民航局也極力要求施工團隊應在施工期間建立安全文化，三年多的工期，施工期間零工安、零飛安事件，榮獲110年度工程金安獎佳作。

王國材指出，台中機場新航廈已全部啟用，國際與國內線共用，效率非常高，現在最大目標，是趕快恢復疫情前的14條航線，目前已恢復四條，希望一年內完全恢復。未來旅客由中部進出，可協助抒解桃機壓力。交通部協助台中市政府推動捷運橘線，協助旅客輸運。

民航局進一步表示，提出新闢航線或增班可優免機場降落費等措施後，台中機場已復飛河內、胡志明、香港、澳門等定期航線；7、8兩月也陸續規劃了韓國釜山、越南峴港、韓國濟州島等包機航線，日本名古屋包機航線也在籌劃中；越南胡志明市、海防市及河內等定期航線，也可望年底前復飛。

陳建仁指出，「投資台中，也是投資全台灣的未來。」中部有著密度最高的精密機械工業，存在很多「隱形冠軍」，台中機場對中部產業非常重要。台中機場整建工程經過民航局工程團隊三年多的努力，去年已陸續啟用，接著最重要的目標就是航線儘快恢復，「台中出，臺中進」是最好的方式。

陳建仁也肯定民航局利用疫情期間加快建設，克服了疫情、缺工、成本大量增加等困難，還要在維持航廈營運下施工，穿著西裝改西西裝是艱困的任務，施工團隊都努力完成了，並在疫後規劃減免降落費等措施，迎接航空產業的復甦。

陳建仁進一步表示，政府會努力執行恢復觀光客的工作，希望今年來台旅客恢復到六百萬，台中機場未來還要蓋第三航廈，包括明年要通車的國道一號連接台74線的系統交流道，以及未來的機場捷運等聯外交通，政府也會全力規劃。