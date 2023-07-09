300萬人7月快刷簿子 老年年金這天入帳
為保障勞工退休生活，政府提供「勞工保險老年給付」、「國民年金保險老年年金」與「勞工退休金」等三大社會保險，其中勞保老年給付請領人數最多，截自去（2022）年底有逾159.7萬退休勞工領請領，平均月領逾18,000元；7月即將給付的社會保險，包括國民年金保險生育給付、喪葬給付、老年年金、勞保年金、職保年金等，初估影響300萬人。
勞保分類及其給付種類包括普通事故保險（分生育、傷病、失能、老年及死亡等五項給付）、 職業災害保險（分傷病、醫療、失能及死亡等四種給付），勞保一切帳冊、單據及業務收支均免課稅捐。
國民年金保險（國保）提供的保障，包括老年、生育、身心障礙及死亡等四項給付，亦即被保險人在保險期間發生保險事故時，分別提供老年年金給付、生育給付、身心障礙年金給付、喪葬給付與遺屬年金給付等。
軍、公教及勞工，參加軍、公教或勞保都享有老年給付之保障，而農民參加農保沒有老年給付項目，為照顧農民晚年生活，政府於1995年年6月起開始發放老農津貼，目前計有96萬6,000人參加農保，超過50萬人正在領老農津貼，月領金額約7,550元。
盤點7月各項社會保險給付入帳日期如下：
▲13日（四）國民年金保險生育給付。
▲14日（五）國民年金保險喪葬給付。
▲20日（四）老農津貼、農民月退休儲金、國民年金保險生育給付等。
▲25日（二）國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付等。
▲27日（四）國民年金保險生育給付。
▲28日（五）勞保年金給付、職保年金給付、勞退月退休金（首發案）等。
▲31日（一）產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金、國民年金保險喪葬給付、國民年金保險遺屬年金等。
（旺得富理財網 黃順德）
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