房貸補貼首波這天開領 漏1動作視同放棄

「中產以下房貸族支持金專案」（房貸補貼）迄今已逾53萬戶申請，逼近55萬戶目標，首批核定25萬戶，預計將於明（10）日開始撥款，3萬元定額支持金將直接存入約定繳納貸款本息帳戶內。

營建署已加速審核作業，申請人經查後若未出現在7月7日公布的核定名單內，將持續分批公布核撥結果與名單，可隨時上網查詢申辦進度，受理申請至今年12月29日止，符合相關規定者可至「中產以下自用住宅貸款戶支持專案線上申請網站」（https://has.cpami.gov.tw/midloanPublic/）提出申請與查詢進度。

房貸補貼申請資格如下所述，合計僅有1筆自用性質購置住宅貸款，並須有非呆帳之貸款餘額；合計持有房屋一戶以內；原始核貸金額，位於台北市住宅為850萬元以內；位於其他直轄市、縣（市）住宅為700萬元以內；110年家庭成員各類所得總額合計於120萬元以內。

值得一提的是，申請人若遺漏提供一項重要個資，即便已成功申請到房貸補貼，最後也會「視同放棄」，且不得再請領。內政部表示，支持金會直接存入核定戶申請人於今年2月28日貸款中金融機構的約定繳納貸款本息帳戶，並會註記「行政院發」的文字。

（旺得富理財網 黃順德）

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