7/9前瞻一周》本周國內外財經焦點
國內財經焦點
|7/10（一）
|金控上半年自結獲利
群益投信下半年投資展望
主計總處公布5月受僱薪資統計
勞動部公布最新無薪假統計
燦星旅和虎航續簽日本高知包機、新光三越暑假卡利high促銷記者會
帆宣、綠界、虎門科技、萬泰科、科嘉-KY、聯茂除權息
|7/11（二）
|財政部公布6月稅收統計
央行公布準備貨幣
統一投信美債ETF基金募集記者會
星展銀行（台灣）發布簽帳金融卡
仲量聯行公布第2季商用不動產市場季報
聯詠、台勝科、詠業、達方、穎崴除權息
|7/12（三）
|聯博Q3投資展望
楠梓電、友訊、英業達、系微、啟碁、佳必琪、AES-KY、三竹資訊除權息
|7/13（四）
|國安基金例會
台鎔科技法說
中砂、京元電、漢唐、晟銘電、欣興、景碩、通嘉、大眾控、定穎、華星光、中光電、台表科、M31、矽創除權息
|7/14（五）
| 央行標售5年期公債
大鵬灣國際賽道暨賽道駕訓中心開幕
偉訓、旭隼除權息
國際財經焦點
|7/10（一）
|日本5月經常帳
澳洲5月營建許可
美國6月消費者通膨預期、中古車價格
|7/11（二）
|澳洲7月Westpac消費者信心指數，6月NAB企業信心指數
德國7月ZEW經濟信心指數，6月通膨率
英國5月失業率
美國6月NFIB企業樂觀指數
|7/12（三）
|韓國6月失業率
日本6月生產者物價指數（PPI），5月機械訂單
美國6月通膨率，EIA上周原油庫存，Fed褐皮書
|7/13（四）
|韓國央行利率決議，6月進出口物價
澳洲7月消費者通膨預期
英國5月工業生產、貿易平衡、國內生產毛額（GDP）
義大利6月通膨率
歐元區5月工業生產
美國6月PPI，上周初領失業救濟金人數
|7/14（五）
|日本5月工業生產與產能使用率
美國7月密西根大學消費者信心初值，6月進出口物價
陸港澳焦點
|7/10（一）
|6月CPI、PPI
6月M1、M2、新增信貸、社會融資規模（當周不定時公布）
|7/12（三）
|線上健身平台Keep在港股掛牌
|7/13（四）
|6月進出口
周杰倫概念股巨星傳奇在港股掛牌
「2023京東全球科技探索者大會暨京東雲峰會」在北京舉辦，會上將公布京東大模型
台股一周焦點
|7/10（一）
|除權息
|長榮航太、潤弘、帆宣、綠界科技、聯茂、鐿鈦等
|7/10（一）
|法說會
|逸達
|7/11（二）
|除權息
|聯詠、台勝科、達方、新盛力、精元、高鐵、漢翔、佳醫、曜亞等
|7/11（二）
|法說會
|倚天酷碁、雲豹能源
|7/12（三）
|除權息
|AES-KY、台星科、系微、啟碁、太醫、潤德、三竹等
|7/13（四）
|除權息
|矽創、漢唐、欣興、景碩、智易、旺矽、台表科、M31、中砂、中碳、中華、一零四、永豐餘等
|7/13（四）
|股東臨時會
|健喬
|7/14（五）
|除權息
|旭隼、智伸科、長榮航、中興電、鳳凰等
前瞻一周