TPASS通勤月票 7天逾571萬人次使用搭乘

交通部公路總局統計，行政院TPASS公共運輸通勤月票1日上路到昨天，已有571.1萬人次使用月票搭乘各類公共運具。

公路總局發布新聞稿，今天是北中南三大生活圈公共運輸通勤月票上路第8天，累計至昨天，已有571.1萬人次使用月票搭乘各類公共運具，包含台鐵51.5萬人次、捷運（含輕軌）281.9萬人次、公車（含市區公車及公路客運）212.8萬人次及及其他運具（含公共自行車及渡輪）24.9萬人次。

使用捷運（含輕軌）以基北北桃生活圈264.7萬人次最多，其次是中彰投苗生活圈4.1萬人次、南高屏生活圈13.1萬人次；公車（含市區公車及公路客運）基北北桃生活圈193.5萬人次最多，其次是中彰投苗生活圈14.8萬人次、南高屏生活圈4.5萬人次，其他運具（含公共自行車及渡輪）部分，基北北桃生活圈19.8萬人次、中彰投苗生活圈1.5萬人次、南高屏生活圈3.5萬人次。

公路總局指出，目前已約有45.1萬人次加值購買公共運輸通勤月票方案，包括：基北北桃生活圈31.8萬人次、中彰投苗生活圈2.2萬人次、南高屏生活圈11.1萬人次，人數持續增加中。

公路總局指出，5、6、7日的單日人次都超過百萬，扣款錯誤及走錯通道的情況也逐漸減少，後續運作會更順暢。

有關TPASS通勤月票中央補助款部分，公路總局說，昨天已將基北北桃7、8月的補助款新台幣5億元撥至指定專戶，地方政府配合款也陸續撥入，加上民眾加值購買的月票收入，目前專戶經費運作無虞。

（中央社記者汪淑芬台北8日電）

（編輯：李亨山）1120708

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