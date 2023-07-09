稅收統計：證交稅、房地三稅是觀察重點

財政部10日將公布6月稅收統計。根據財政部統計，5月因有所得稅入帳，加上證交稅翻紅，5月稅收6217億元、年增1.1倍。但是6月稅收，財政部預估受到產品銷量減少、價格下跌和出口不佳三大因素衝擊，製造業營業稅表現恐不佳。不過，疫後服務業、休閒旅遊潮，以及金融業因升息擴大稅基，或可部分抵銷營業稅減幅。

其中，顯示股市興衰指標的證交稅稅收，在今年1月年增率連13黑後，2月曾短暫轉為正成長，3、4月又回到年減，且減幅接近2成，5月年增率10.9％，是今年來第二度翻紅，6月能否持續維持「紅」盤，是觀察重點。

更值得關注是，1～6月六都房地產買賣移轉棟數，年減18.4％，創下五年新低，房市景氣冷颼颼，也連帶影響房地產交易相關三項稅收表現，其中，土增稅、契稅都已連14黑，個人房地合一稅收也已連五個月呈現年減。

由於政府今年以來連連出重拳打房，在普遍不看好房市的預期心理下，6月的房地相關三項稅收預期也不會太好，恐仍會持續減少。



另外，財政部統計，前5月包括營所稅、綜所稅、關稅、營業稅、房屋稅及印花稅等6項稅目，均創歷年同期新高，預期6月的統計也不會有太大的變化。