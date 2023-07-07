TPASS通勤月票 上路6天逾460萬人次使用

交通部公路總局統計，TPASS公共運輸通勤月票上路累計到昨天，率先實施的北中南3大生活圈，6天使用人數達460.2萬人次。

公路總局今天發布新聞稿指出，到昨天已有460.2萬人次使用月票搭乘各類公共運具，最多是捷運（含輕軌）225.8萬人次（基北北桃生活圈212.3萬人次、中彰投苗生活圈3.2萬人次、南高屏生活圈10.3萬人次）。

其次是公車（含市區公車及公路客運）173.1萬人次（基北北桃生活圈157.5萬人次、中彰投苗生活圈12.1萬人次、南高屏生活圈3.5萬人次）。

台鐵41.6萬人次，其他運具（含公共自行車及渡輪）19.7萬人次（基北北桃生活圈15.8萬人次、中彰投苗生活圈1.2萬人次、南高屏生活圈2.7萬人次）。

公路總局統計，累計至昨天，已約有43.2萬人次加值購買公共運輸通勤月票方案（包含基北北桃生活圈30.2萬人次、中彰投苗生活圈2.1萬人次、南高屏生活圈10.9萬人次），新增約1.8萬人次，購買月票人數持續增加中。

公路總局表示，3大生活圈通勤月票使用狀況良好，其中基北北桃生活圈月票加值人次已超過原雙北1280月票平均每月加值人次，另外，目前每天使用月票人次已逾100萬並穩定成長中，民眾已逐漸熟悉使用方式，相關驗票系統也日趨穩定。

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