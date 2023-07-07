核電廠氣渦輪發電機 台電:非核電、黑電

核電廠氣渦輪發電機歷來都有使用 台電：從不是核電、黑電

外界質疑核電廠氣渦輪發電機啟動是核電或黑電，台電7日表示，氣渦輪發電機以輕柴油（輕油）為燃料，並非核電；台電在對外資訊揭露也都有將其運轉資訊納入，民眾隨時都可以看到實際發電狀況，且氣渦輪發電機歷年都有使用，過去國民黨執政也都有運轉，如今突遭稱「黑電」的指責，台電深感困惑與無奈。

台電說明，氣渦輪發電機依規定須定期進行測試，機組啟動測試運轉是行之有年的常態。且每部機組1年受限於環保限制可發電720小時，用於核電廠基本安全預防是120小時，其餘600小時本就屬於電力尖峰負載調度所用。

亦即平時即可作為供電時加入系統調度行列，並皆以低於環保限制時數，分散到全年各月份為原則，所謂長達18個月供作調度電源、例外變常態的說法，並不正確。

至於6日下午核二廠氣渦輪發電機起動運轉，係配合每月例行測試，驗證並維持氣渦輪發電機在可用狀態，俾隨時應系統需要供電，測試時間進行約2小時。

針對立委質疑林口電廠用煤增加，台電強調，用煤量增加主要是因2019年後第三部機組加入供電，並受當年度機組是否安排大修影響，去年因無大修，發電量較多故用煤量自然較多。

且林口電廠採用超超臨界技術，機組效率高，每度電的用煤量較少，且設有先進高效率的空污防制設備，可有效降低空氣污染物的排放，其中粒狀物與氮氧化物排放可降低至與天然氣機組排放標準相當。

針對昨日新店與板橋傳出停電，台電說明，新店部分，由於學校包商施工拉斷高壓線路，屬外力因素，導致110戶停電，經台電人員緊急搶修、重新布線，已於晚間9時30分重新復電；板橋部分，因地下電纜故障，造成3千多戶停電，經過搶修不到1小時即復電。