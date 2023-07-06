今年GDP成長標普砍至0.5％

標準普爾全球評級（S&P）最新總經預測報告將2023年台灣GDP年增率，自3月預估的1.5％下修至0.5％，創標普估測值自金融海嘯以來最低紀錄，台灣主權評等仍維持AA＋。標普子公司中華信評資深副總經理張書評6日指出，台灣今年半導體庫存調整，以及出口大幅衰退，是標普對台灣總經前景顧慮的兩大因素。

「出口是台灣經濟的重要原動力」，張書評表示，標普全球評級同時更新預測，2023年美國GDP略為收縮，即全年GDP負成長，歐元區GDP則會零成長，全球成長疲軟可能導致出口活動放緩，台灣將因此受到波及，對台灣金融業及企業將帶來極大風險。

儘管台灣經濟挑戰當前，中華信評認為，由於國內消費與旅遊活動在邊境管制已放寬的情況下復甦，未來幾季台灣經濟將維持溫和的成長率，標普對於未來二年台灣GDP年增率亦估測可回到2.5％上下，明後年央行亦有降息的可能性，政策利率有下修1碼的空間至1.625％。

張書評說明，今年總經環境對金融環境不利，地緣政治緊張局勢加劇將壓縮貿易及金融與投資流動，GDP全年成長率估值當會被金融機構作為全年放款成長的預估目標，以標普此次預估2023年台灣的0.5％，國內金融機構會乘於2，等於今年僅約有1％的放款成長率，和往年的5％上下相距甚多，中華信評目前仍維持今年放款成長4.5％的估測，與去年同期相近。此外，今年以來公股行庫靠SWAP大賺機會財，也會反映在財報的一次交易所得。

中華信評金融服務評等副首席分析師藍于涵分析，台灣銀行業在亞太區與全球相較仍然表現很好，第一類資本12.8％，逾放覆蓋還是很滿意的水準，銀行業評等展望穩定，大致看未來兩到三年整個產業不太會有變化，稅前平均資產報酬率維持在0.7％，且台灣銀行的資金來源有穩定的個人存款。外幣放款是台灣銀行業唯一和往年有所不同之處，銀行業者掌握台美利差的空間，轉換成今年的額外獲利來源。