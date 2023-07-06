囤房稅率最高4.8％ 財政部曝修改考量

行政院會6日通過「房屋稅差別稅率2.0方案」，原先囤房稅以縣市各別歸戶，改為全國歸戶。另外，還將現行非自住住家稅率1.5％至3.6％間，調升至2％至4.8％，並採全數累進。對於調升的考量，財政部長莊翠雲說，是地方政府反映原先稅率運用不足夠。

對於未來將調高囤房稅率上、下限，莊翠雲在6日行政院會記者會後強調是通盤考量。她說，未來單一自助稅率從1.2％降為1％；非自住出租則調整為1.5％到2.4％，如果維持原來稅率1.5％，這之間差距沒有達到鼓勵出租效果，所以要拉開。

至於上限調高到4.8％，莊翠雲說是因為有地方政府反映目前稅率運用尚不足夠。財政部賦稅署署長宋秀玲補充，像台北市就有一直反映。惟她強調，台北市從103年就開始執行差別稅率，做得夠久才會有這樣的要求，至於10個有執行差別稅率中的7個縣市，是去年7月才開始做，有做快做慢的問題。

莊翠雲強調，房屋稅條例從103年修正到現在，這麼長時間不斷觀察各地方政府實施情形，現在是一個時機點可以做全國總歸戶。

行政院發言人林子倫也強調，鼓勵房屋市場、落實居住正義，一直是蔡政府上任後思考的方向，該次囤房稅改變，沒有轉彎問題。

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