房屋稅差別稅率2.0 建商餘屋2年最高4.8％

行政院會6日通過房屋稅差別稅率2.0方案，除了備受矚目將囤房稅改為全國歸戶制，並提高上限到4.8％外，為避免傷及無辜，以及鼓勵房屋有效利用，排除適用高稅率範圍特定房屋，包含調降單一自住稅率到1％，惟要排除豪宅；另鼓勵非自住進行出租，將其稅率下限降至2.4％；至於非自願行囤房，由繼承取得的共有房屋稅率跟租屋一樣將上限調降到2.4％。另考量建商也是房市供給者，將2年內稅率調高到2％到3.6％，超過兩年餘屋將適用最高稅率4.8％。

財政部賦稅署署長宋秀玲簡報時指出，103年修正房屋稅條例，授權地方政府訂定差別稅率，區間範圍是1.5％到3.6％，共計十個縣市採差別費率。未來新制上路後，非自住囤房稅從縣市歸戶改全國歸戶，並將上下限各往上調3分之1，來到2％到4.8％，且規定地方必須訂定差別稅率。

宋秀玲說，為避免傷及無辜，以及鼓勵房屋作有效利用，特別做出排除適用高稅率範圍特定房屋，包含自助單一稅率，自住房屋現在3戶以下仍然是適用稅率1.2％，未來排除豪宅（豪宅標準由各縣市自己來訂定），讓稅率從1.2％降到1％，大概減稅6分之1左右。

此外，宋秀玲說，針對非自住的部分，為了鼓勵大家去出租，如果屬於出租而且達到租金標準的話，把法訂稅率空間的範圍，從提高到2％到4.8％讓它反而下降，下限維持1.5％，而上限是調降到2.4％，大概調降2分之1。

至於繼承取得共有房屋，宋秀玲說，很多時候是非自願行囤房，因此讓稅率跟租屋一樣採1.5％到2.4％。

此外，宋秀玲說，考量建商也是房市供給者，規定2年稅率2％到3.6％，超過兩年就是適用最高稅率4.8％。

宋秀玲進一步說明，建商蓋好房子還要出售，所以參考各縣市訂出的合理銷售期兩年時間，建商餘屋持有年限在兩年以內者，法定稅率調整為2％至3.6％，若兩年後建商還賣不掉就要面臨考慮，看是否要調降售價。

宋秀玲指出，如此設計原因，就是看建商在銷售期兩年時間過後是否調價，若要繼續慢慢待價而沽，那可能就要承受4.8％最高的稅率。

針對影響人數，宋秀玲說，第一個族群是屬於會受益的，照顧很多全國單一自助者，合計約328萬戶，減稅24.35億元；對於出租申報租金部分則有18萬戶受益；繼承取得共有房屋則比較少數。合計346萬戶房屋稅負減輕，占了38％。至於受囤房稅新制改為全國歸戶的影響數量，約36萬戶房屋稅負會增加。

對於預計修法期程，宋秀玲說，9月底前會將草案送行政院審查轉立法院審議，並在年底前與立法院黨團積極溝通；預計明年實施新制，並於後年5月正式開徵。