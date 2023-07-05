吳東亮指台不只缺電還缺綠電 鄭文燦回應

對於工商協進會理事長吳東亮4日指出，台灣能源議題不只是核電問題，台灣也不只是缺電，還缺綠電，因此能源、電力供應議題，應該要整體的檢討。對此，行政院副院長鄭文燦5日表示，台灣不缺電，但需要把綠電極大化和多元化。

鄭文燦5日出席指南宮孚佑帝君成道1143周年三獻大典，媒體先問及立委王鴻威踢爆台立之間的關係，居然是台灣把半導體技術送給立陶宛，還要全民買單，請教副院長看法？

鄭文燦說，國際間的技術合作交流是很正常的，台灣有台灣的強項，立陶宛也有立陶宛的強項，那半導體廠需要好幾百億的美金，立陶宛發展的是半導體的相關的技術，技術交流是好事。

對於吳東亮指台灣不只缺電也缺綠電，同時提到核電，請問行政院這邊的看法？

鄭文燦說，蔡總統任內更新了七個電廠，馬總統的任內只核定了一個電廠的更新，如果沒有這八年的努力，台灣真的會有缺電的危機。不過目前按照經濟部以及台電的規劃，台灣在電力的供應上，會穩健而且不予缺乏，重要的是綠電要不斷擴大。

鄭文燦說，目前綠電的加速方案，不管是太陽能、風電，甚至地熱都在努力的進行中，再生能源條例也做了修改，用更多元的方式開發綠能，這是我們的方向。

鄭文燦說，吳東亮把他的擔心講出來，只要好好的溝通，就可以了解台灣是不缺電的，但再次強調我們需要把綠電極大化和多元化。