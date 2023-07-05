全球經濟放緩 台前5月用電量年減2.9％

全球經濟放緩、調整庫存 國內1至5月用電量年減2.9％

經濟部5日公布最新統計。經濟景氣及人民生活作息與用電量息息相關，2018年至2022年持續成長，據統計，2022年因下半年全球景氣趨緩，製造生產活動下降，加上防疫措施逐漸鬆綁，遠距辦公及教學人數減少，整體用電量年減1.3％。2022年延續上年走勢，全球經濟走緩，廠商持續調整庫存，降低開工率因應，1至5月用電量年減2.9％。

據能源局資料顯示，我國電力消費自2018年2,666億度增加至2022年2,795億度，平均年成長率為1.2％，其中2020年及2021年分別年增2.1％及4.4％，係因工業部門及住宅部門用電需求攀升；2022年因下半年全球景氣趨緩，製造生產活動下降，加上防疫措施逐漸鬆綁，遠距辦公及教學人數減少，致工業及住宅部門電力消費減少，整體用電量年減1.3％。

從工業部門來看，近年占比均逾5成，為電力消費之主力，2020至2021年雖遇COVID-19疫情肆虐，但因我國防疫得宜，製造活動未受大幅影響，加上政府鼓勵臺商回臺投資，推升用電量分別年增2.1％及7.1％，2022年受俄烏戰爭、通膨居高不下影響，下半年外需市場轉趨衰弱，抑低工業部門用電量，年減2.8％。

電力消費近年平均每年增加1.2％。圖／經濟部提供

住宅部門部分，用電量自108年起超越服務業部門居第二，2020年及2021年因疫情改變民眾生活型態，居家時間增加，致用電量分別年增6.4％及4.9％，占比逾18％，2022年隨疫情減緩，生活漸回常態，用電量年減3.2％。

服務業部門用電量占比居第三，因應疫情實施的管制措施，衝擊服務業甚劇，致2020年及2021年用電量分別下滑1.1％及1.6％，2021年占比降至16.0％，2022年隨疫情逐漸解封帶動人潮回流，致住宿及餐飲業等服務業部門用電量回升，年增4.9％，占比上升至17.1％。

2023年因疫後外出人潮增加，同時帶動住宅樓下小商家經營熱絡，致1至5月住宅及服務業部門用電量分別年增2.6％及1.8％，表現與工業部門年減6.0％不同。