張忠謀 重新定義全球化

台積電創辦人張忠謀4日表示，當國安及經濟領先凌駕於全球化上，「這樣還能算是全球化嗎？」。他也以美國總統拜登先前曾說「Union is coming back（工會回來了）。」來酸現在的美中競爭關係，強調，「這句話，我聽了有點刺耳」。

張忠謀昨（4）日受邀出席工商協進會會員大會，並以「重新定義全球化」進行專題演講。張忠謀指出，全球化的基礎是「各持經濟比較優勢的分工合作」，但現在國家安全以及與國安有關的科技領先、還有經濟領先的重要性，都已在全球化之上，而全球化之下的美中關係，也已經定調為「競爭與合作」，至少目前「競爭」成分高於「合作」。

張忠謀說，全球化也被重新定義為「在不傷害本國國安、不傷害現在或未來的科技領先條件下，允許本國企業及同盟國企業在國外牟利，也允許外國產品與服務進入本國。」，且美中都彼此有此要求。

在這前提下，張忠謀直言，現在恐怕只有衣服、鞋子，還有太太們的包包還能符合全球化，所有與國防、科技領先相關產品，都不符合新的全球化要求了。但這個新全球化定義是隨時可以改變的，「只是，這還能算是全球化嗎？」

張忠謀說，談全球化已經談了幾十年了，全球化對人類有好的、也有壞的影響。好的影響是幾十億人民脫離貧窮，幾乎所有國家生活水準都有大進步。但收入和財富集中加劇，人與人之間或國與國之間不平等也加劇。

他以親身經驗為例說，1980年以前大公司CEO的薪酬，大約是基層人員的40倍，但是現在專業經理人與基層差距，已拉大至400倍。

另，全球化浪潮也造成很多國家中產階級被弱化，或失去很多工作機會，例如美國的製造業，尤其受工會保護的製造業，如鋼鐵、汽車業等外移到亞洲。

張忠謀還提及台積電去（2022）年在美國鳳凰城舉行移機典禮時的事，強調拜登當時說要慶祝「Manufacture job is coming back USA（製造業工作回到美國）」，接著又說「Union is coming back」。張忠謀直言，「Union回來，這話我聽了有點刺耳。」

從國家的角度來看，張忠謀以格雷厄姆.艾利森所提出的「修昔底德陷阱」解釋，一個既有強權如果看到急起的強權，會展開壓制或發動戰爭的行動。美中衝突擴大，就是修昔底德陷阱的寫照。

張忠謀說，目前美中雙方並不以發動戰爭為前提，透過禁止若干高科技設備或通過《晶片與科學法案》，及提高關稅等，強化本身或削弱對方競爭力，達到軍事或經濟領先，但種種措施，都是反全球化。

總統蔡英文昨天也受邀出席致詞，蔡英文上台致詞前，還持地給了張忠謀一個大大的擁抱，兩人情誼盡在不言中。

延伸閱讀

美國雲端服務 擬對陸企設限

葉倫：中美合作 應對全球性挑戰

陸管制鎵、鍺出口 美企加速申請