利多!青安房貸利率擬享「破盤價」1.775％

年限、寬限期、貸款額度三方助力 專案擬8/1上路

高利率環境，首購族買房有福了！「新青年安心成家房貸」專案財政部擬在8月1日上路，目前待行政院拍板。除了政府加碼1碼補貼、一段式利率從2.025％降到1.775％之外，貸款年限由30年拉長到40年，寬限期從3年增至5年，貸款額度上限也從800萬元提高到1,000萬元。

公股行庫過去十餘年承辦青年安心成家貸款，到今年5月底止，累計受理357,998戶、撥貸341,869戶，累計撥貸金額約1兆4,260億元。近期由於美聯準會連續升息、央行也同樣一路升息，房價也並未大幅下跌，導致想買房的民眾心態保守，今年房市看淡，為了讓有需求的年輕人能夠順利購屋，財政部近期邀集公股行庫討論，並敲定「新青年安心成家房貸」專案，擬於8月1日上路，為期三年，至7月31日止。

據了解，「新青年安心成家房貸」專案，將由政府加碼補助1碼，加上現行行庫補貼半碼，共補貼利率0.375個百分點。以現行青安房貸利率計算，一段式利率將從2.025％降為1.775％，兩段式利率前兩年降為1.69％，第三年以後則為1.99％，將成為目前市面上最優惠的房貸專案。

另外，除了加碼利率補貼之外，還有三方面的優待，包括貸款年限由30年拉長到40年，寬限期從3年增至5年，貸款額度上限也從800萬元提高到1,000萬元。

不過，「新青年安心成家房貸」專案申請必須符合借款人及其配偶、子女名下皆無房產，也就是全家都「首購」，且不適用於轉貸戶，已使用青安房貸的舊貸戶也不適用，必須是完全沒有使用過相關專案的新貸戶。

（工商 黃有容）

配合行政院指示，政府再大撒幣，將補貼青年安心成家貸款利率加碼1碼，加計之前的半碼，共計補貼1.5碼，並且提供40年房貸可以選擇，據了解，新、舊戶都可以受惠。

現在青年安心貸款一段式利率來算，中華郵政2年定期儲金未達500萬機動利率為基準利率加計0.585％，現在是扣除半碼，利率2.025％；如果再減1碼，等於青安的利率只剩下1.775％，不僅遠低於現在市場上的地板價，更是「破盤價」。

根據了解，青安減半碼優惠是由公股銀行補貼，但是1碼將可能由住宅基金補貼，住宅基金的財源是房地合一稅以及過往總預算中編列。

財政部官員表示，目前還只是討論階段，這一兩天才會定案，也有可能不推行。

（ 中時 吳靜君）

延伸閱讀

五縣市女性購屋貸款量超越男性 這地方最高

內政部：房貸族利息補貼並不少

新增房貸利率衝上1.985％ 估4月正式破2％